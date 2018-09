Motivaci našel Djokovič na horách. Chytil jsem tam druhý dech, tvrdí po dalším titulu z grandslamu

Loňskou sezónu Novak Djokovič nedokončil kvůli potížím s loktem. Dal si od tenisu pauzu, avšak bolest neustupovala, a tak se po vypadnutí v osmifinále na letošním Australian Open rozhodl, že půjde na operaci. Návrat na kurty ale jednatřicetiletý Srb uspěchal. V březnu v Indian Wells i Miami nepřešel ani přes úvodní kola turnajů a nějaké výrazné zlepšení se nekonalo ani na antuce.

Po vypadnutí ve čtvrtfinále na French Open dokonce zvažoval, že vynechá travnatou část sezóny. Avšak pětidenní návštěva hor na jihu Francie s manželkou ho inspirovala natolik, že už zase na kurtu řádí jako dřív. Hlavní roli sehrál několikahodinový výšlap na vrchol Mont Sainte-Victoire.

„Posadili jsme se a dívali se na svět z té výšky, najednou jsem pocítil závan nové motivace,“ zavzpomínal Djokovič na webu ATP poté, co ve finále US Open porazil Argentince Juana Martina del Potra a získal svůj čtrnáctý grandslamový titul. „Myslel jsem na tenis a emoce, které mi přináší. Zjistil jsem, že je vše pozitivní a chytil jsem druhý dech. Přišla nová vlna energie. Tenis je teď pro mě úplně jiný,“ prohlásil Djokovič, který od té doby zase začal řádit.

Novak Djokovic beats Juan Martin Del Potro by 6-3, 7-6(4), 6-3. pic.twitter.com/19kbnIT8pQ — ALL INDIA RADIO (@AkashvaniAIR) 10. září 2018

V červnu se na turnaji v Queen´s Club dostal do finále, kde po bitvě prohrál s Chorvatem Marinem Čiličem. Pak už ale zase začal kralovat. Ovládl Wimbledon, vyhrál turnaj v Cincinnati a nyní i US Open. „Po operaci jsem čekal, že se vrátím do formy rychle. Avšak trvalo mi to tři čtyři měsíce.“

„Během té doby jsem se ale naučil být trpělivější. Na vše je potřeba čas,“ přiznala světová trojka, která by se brzy mohla vrátit na trůn. „Poslední dva měsíce byly fantastické. Zůstávám ale nohama na zemi. Je důležité, abyste byli pokorní. Tenis stále miluji a je mou velkou vášní. Věřím, že mám stále co nabídnout a o co hrát,“ uzavřel Djokovič s tím, že se zase brzy vydá na horskou túru.