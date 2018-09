České tenisové hvězdy mezi elitou. Uspějí Kvitová s Vondroušovou?

Fantastická jízda na US Open vynesla nominaci české hvězdičce Markétě Vondroušové v anketě Průlom měsíce. Talentovaná tenistka si na turnaji v prvním kole poradila s Němkou Monou Barthelovou, ve druhém s Kanaďankou Eugenií Bouchardovou a ve třetím překvapivě vyřadila ve skvělé formě hrající Nizozemku Kiki Bertensovou. V osmifinále sice devatenáctiletá hráčka nestačila na Ukrajinku Lesju Curenkovou, avšak díky svým vynikajícím výkonům zaznamenala svůj nejlepší výsledek na grandslamech.

Spolu s ní byly nominovány Běloruska Aryna Sabalenková, která uplynulý měsíc na turnaji v New Havenu vyhrála svůj první titul na okruhu WTA, Lotyška Anastasija Sevastovová, která se na US Open dostala až do semifinále, Australanka Ashleigh Bartyová a Lesja Curenková.

V kategorii Úder měsíce si nominaci vysloužila Petra Kvitová. Světová pětka předvedla na turnaji v Cincinnati ve čtvrtfinále proti Belgičance Elise Mertensové parádní bekhend. O vítězství spolu s ní budou usilovat Němka Angelique Kerberová, Rusky Světlana Kuzněcovová a Maria Šarapovová a Francouzka Caroline Garciaová.

Na Hráčku měsíce Ženská tenisová asociace nominovala vítězku US Open, dvacetiletou Japonku Naomi Ósakaovou, světovou jedničku Simonu Halepovou, která ovládla turnaj v Montrealu, Kiki Bertensovou za vítězství v Cincinnati a finalistku US Open, šestatřicetiletou Američanku Serenu Williamsovou. Hlasovat je možné na webu WTA do čtvrtečního poledne.