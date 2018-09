Udělala jsem hloupé chyby, uznala Plíšková po dramatu v Tokiu

To bylo napínavé utkání! A to až do samého konce. Jako na houpačce si musela připadat Karolína Plíšková ve svém úvodním zápase proti Australance Darje Gavrilovové. I když česká hvězda na turnaji v Tokiu v prvním setu vedla, přesto ho prohrála. Druhý sice získala, ve třetím ale musela obracet. Podařilo se jí to a může se radovat z postupu do čtvrtfinále.