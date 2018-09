Klíčový moment Laver Cupu! Zvereva si vzal do parády "kouč" Federer. Co mladému Němci radil?

Byla to obrovská bitva, během které byl důležitý doslova každý bod. Podobně jako během prvního ročníku Laver Cupu i v tom druhém rozhodovaly o vítězi až poslední duely. Klíčovou roli při nich hrála největší hvězda Roger Federer. A nejen na kurtu. Legendární tenista se osvědčil i jako trenér.

Obrovské drama druhého ročníku Laver Cupu nabralo na ještě větší intenzitě poté, co úvodní nedělní duel ovládl domácí pár Sock, Isner, který v dramatické koncovce přehrál Federera se Zverevem. A jednalo se o unikátní moment, protože vůbec poprvé v krátké historii Laver Cupu se do vedení dostal tým světa v poměru 8:7.

Na hraně porážky se pohyboval hned v dalším zápase i Federer, který v souboji s Johnem Isnerem odvracel tři mečboly. Dramatický zápas však nakonec zvládl, v super tie breaku zvítězil 10:7 a vrátil Evropě vedení.

I jeho parťáka z deblu čekal další zápas. Soupeřem mu byl sobotní přemožitel Novaka Djokoviče a wimbledonský finalista Kevin Anderson. A opět to byla bitva se vším všudy.

Přestřelku servismanů ovládl v tie breaku prvního setu jihoafrický tenista, velká řež se rozhořela i v setu druhém, který také pomalu směřoval k dramatickému rozzuzlení ve zkrácené hře. A dost možná by to tak i dopadlo, kdyby do hry nezasáhl sám velký Federer.

Svému o šestnáct let mladšímu parťákovi přispěchal na pomoc s důležitými postřehy za stavu 5:4 pro německého tenisu. O jak klíčový moment se jednalo, se ukázalo prakticky vzápětí.

"Stojíš na returnu moc vzadu, to musíš změnit. Jakmile rozehraješ výměnu, pořád mysli na to, aby sis udržel pozici a nebo se snažil jít dopředu. Rozhodně přestaň ustupovat," pumpovala rady do německé hvězdičky legenda.

Pozici kouče přepustil Federerovi i kapitán týmu Evropy Björn Borg, který tak mohl slyšet další Federerovy postřehy. "To, že moc ustupuješ, je důvod, proč může (Anderson) hrát tak jednoduché voleje. Má na to spoustu času, může se dostat mnohem blíže k síti," pokračoval Švýcar.

A tím neskončil. "Musíš se dostal mnohem blíže k základní čáře, pak nebude mít tolik času připravit se na voleje. Snaž se být ofenzivní, hraj dlouhé míče, ale pořád si udržuj pozici blíže u základní čáry," radil Federer svěřenci Ivana Lendla.

A světová pětka si vzala jeho rady brzy k srdci. O chvíli později poprvé v zápase prolomil Zverev skvěle podávajícímu Andersonovi servis, to vše navíc za klíčového stavu 6:5 ve svůj prospěch a vyrovnal na 1:1 na sety.

Super tie break pak Zverev vyhrál 10:7 a zajistil Evropě druhý triumf na Laver Cupu.