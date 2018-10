Sundejte si legíny, jinak nemůžete hrát. Muslimskou tenistku rozzlobil rozhodčí

Celou svou kariéru nosí tenistka Fatma Al Nabhaniová při zápasech pod sukní legíny. Je muslimka a podle svých slov tím vyjadřuje úctu ke svému náboženství. Doposud to na turnajích nikomu nevadilo, až teď ve Francii ji rozhodčí před utkáním požádal, aby si je sundala. A to ománskou hráčku rozzlobilo.

„Tenis hraji odmala, od roku 2007 jsem začala cestovat po turnajích na celém světě, ale doposud jsem se s rasismem nesetkala,“ uvedla Fatma Al Nabhaniová na webu sport360.com. „Vím, že je to citlivé téma. To, co se mi stalo minulý týden na turnaji v Clermontu ve Francii, bylo však neakceptovatelné.“

„Jako muslimská hráčka z arabské země nosím pod sukní legíny. Vyjadřuji tím úctu ke svému náboženství. Cítím se pohodlně a mohu dál hrát. Pravidla Mezinárodní tenisové federace povolují nosit legíny pod kolena a hraji tak už dvanáct let, co objíždím turnaje ITF a WTA, a nikdy jsem s tím neměla problém,“ pokračovala ománská tenistka.

„V prvním kole proti domácí hráčce Else Jacquemotové mi francouzský rozhodčí ještě před začátkem utkání řekl, abych si legíny sundala. Odpověděla jsem mu, že je nesvléknu, že takhle hraji od dvanácti. On mi na základě toho oznámil, že takhle hrát nemohu. Poprosila jsem ho tedy, aby se na to zeptal ředitele turnaje,“ líčila dál incident čtyři sta šestá hráčka světa.

„Ředitel turnaje mu potvrdil, že pravidla to dovolují. Umpirový rozhodčí mi přesto řekl, že pokud chci hrát, tak ať si legíny o pět centimetrů povytáhnu nahoru. Těch pět centimetrů asi pro něj znamenalo hodně,“ dodala Al Nabhaniová a postěžovala si, že po celé utkání byl sudí vůči ní nespravedlivý a nereagoval ani na nadávky Jacquemotové. Přesto však utkání zvládla a po setech 5:7, 6:4 a 6:4 postoupila do dalšího kola. V něm ale kvůli zranění skrečovala.