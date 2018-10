Zdravá, připravená. Kvitová míří do Singapuru. Věřím, že postoupí i Kája, přeje start Plíškové

Míčky prudce létaly ze strany na stranu. Byla to poslední příprava před odletem na Turnaj mistryň a tak Petra Kvitová v hale pražské Sparty nešetřila sebe ani svého sparingpartnera. Osmadvacetiletou tenistku může na cestě do Singapuru povzbudit i letošní bilance s hráčkami z top 10. Z osmi zápasů ztratila dvojnásobná grandslamová vítězka jediný.

Přitom na vašich oblíbených turnajích v Číně se vám letos tolik nedařilo, už je to pryč?

V Číně jsem byla po nemoci. Fyzička mi trošku odpadla a s ní i tenisová stránka. Do Singapuru se těším. Jsem ráda, že jsem se kvalifikovala s předstihem, takže mi odpadly nervy. Měla jsem díky tomu klid na trénink, což je bonus. Jsem konečně zdravá a připravená na vrchol sezóny.

Váš kouč Jiří Vaněk říkal, že jste dostala poslední dva týdny zabrat. Je to tak?

Jsem ráda, že to zmínil (směje se). Dostala, no..., ale kluci ten program udělali dobře, zase nejsem přetrénovaná ani unavená z toho, že bych jen dělala kondici nebo hrála tenis. To je vidět i z toho, že se opravdu těším na Turnaj mistryň. To je ten nejlepší signál.

Sil do finiše roku máte dost?

Sezóna bude ještě dlouhá. Někde v podvědomí mám, že nás čeká i Fed Cup, takže to je o čtrnáct dnů delší než u ostatních hráček. Ale zase vrchol sezóny je naposledy v Singapuru, tak jsem ráda, že se tam ještě podívám.

Je vaší motivací i fakt, že grandslamy se vám letos nepovedly, tak by nebylo od věci to napravit právě v Singapuru?

Takhle si to úplně neříkám, protože všichni víme, jak pomalý povrch tam je, což pro mě není úplně příjemné. Ale zase se hraje v hale, a to je pozitivní. Je to ale něco jiného než grandslam. I když se prohraje, můžete ještě pokračovat.

Tenistka Petra Kvitová při tréninku před odletem na Turnaj mistryň.

ČTK/Roman Vondrouš

Pomalý povrch víc nahrává obranářkám. Caroline Wozniacká podle vás tedy může myslet na obhajobu loňského triumfu?

Nepříjemné budou běhavé soupeřky, co vracejí spoustu míčů, protože bude náročné ukončit výměnu. Víceméně jsou ale nebezpečné všechny, takže to je jedno. Je fakt, že tak pomalý povrch nikde na okruhu nemáme. Ale každým zápasem se ten podklad ohrává a tím se zrychluje. První zápasy budou asi nejtěžší. Takže musím vydržet co nejdéle a pak už to třeba bude i lítat. (směje se)

Někdy jsou pro vás úvodní kola turnajů dost zrádná, je tedy lepší, když hned hrajete proti těm nejlepším?

Asi jo, tady bude v prvním kole hráčka z top 8, takže nebude čas na nějaké zoufalé věci. Pojede se hned na plné petardy.

Těšíte se i na mimotenisové aktivity?

Spíme v hotelu, který má na střeše ten krásný bazén, takže tam se vypravím. Letí i moji rodiče. Taťka mi volal, že kdyby se to povedlo, strašně rádi by to viděli. Naši už byli víceméně všude, jen tam ještě ne. Takže se těší a já se těším, že je tam budu mít.

Tenistka Petra Kvitová a trenér Jiří Vaněk při tréninku před odletem na Turnaj mistryň.

ČTK/Roman Vondrouš

Na Turnaji mistryň se představíte po třech letech. Z dosavadních pěti startů jste ze skupiny postoupila třikrát, při premiéře Masters dokonce vyhrála a v roce 2015 hrála finále. Co je teď vaším cílem?

Každý zápas bude nesmírně těžký. Za postup ze skupiny budu velice ráda.

Některé tenistky hrají do poslední chvíle, vy jste měla komfort dvoutýdenní přípravy. Je to pro vás ta lepší varianta?

Určitě. Já toho předtím zase moc nenatrénovala, takže pro mě to vyšlo všechno úplně skvěle. Kdybych musela, nebo jsem cítila, že mi chybí zápasy, tak jedu na nějaké turnaje. Ale myslím, že zápasů jsem měla za letošní sezónu docela dost, skoro jsem i splnila ten cíl, ne?

To ale bylo 50 výher a vy jich máte zatím jen 47.

No jo. Ještě se musím snažit. Naštěstí chřipka pominula, zranění žádná nemám. Všechno dobré.

Tenistka Petra Kvitová a trenér Jiří Vaněk při tréninku před odletem na Turnaj mistryň.

ČTK/Roman Vondrouš

Co říkáte na fakt, že se v Singapuru může představit až sedm Češek?

To je mazec! Víceméně tam bude celý fedcupový tým, pokud se tedy Kája (Plíšková) kvalifikuje, což si myslím, že zvládne. Je to hezké, pro Česko to je unikátní sezóna.

S Plíškovou byste se mohla utkat i ve skupině...

To jsem už zažila před třemi lety s Luckou Šafářovou. Ale asi bychom to nijak neřešily.

A pak vás ještě čeká finále Fed Cupu. Sledovala jste, v jakém složení přiletí do Prahy Američanky?

Zaregistrovala jsem, jak Vandewegheová oznámila, že nepojede. Nepředpokládám, že by přijely Venus se Serenou. Dál už dorazí všechny, ale v jakém budou rozpoložení, to nevím. Doufám, že ne v moc dobrém.