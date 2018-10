Návrat úspěšné deblové dvojice. Štěpánek s Berdychem znovu spolu na kurtu

Svedli spolu hodně úspěšných daviscupových bitev ve čtyřhře. Dvakrát spolu zvedali nad hlavu salátovou mísu. A dnes spolupráci aspoň na chvíli oživili. Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem spolu znovu hráli na jedné straně kurtu, aby symbolicky otevřeli tenisovou Síň slávy v Galerii Harfa. Výstava, která připomíná deset let tenisové radosti, byla otevřena u příležitosti Štěpánkovy rozlučky s kariérou a potrvá do listopadového finále Fed Cupu.

Vzpomínat na tenisové úspěchy budou oba i večer. Na exhibici Český lev se loučí, kde dá Radek Štěpánek definitivní sbohem své kariéře. „Určitě to se mnou bude cloumat. Ty emoce ke mně patřily a budou tam i dneska. Žádné proslovy jsem si nepřipravoval, budu mluvit od srdce, jak to budu cítit," slibuje Štěpánek.

„Dneska tenis postrádá hráče jako on. Dostává se do strojové hry, která je mnohdy pro diváky až nudná. To jeho hra byla kreativní, a to bylo na tom tenise zajímavé," vysekl poklonu svému bývalému daviscupovému parťákovi Berdych.