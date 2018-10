TENIS ON-LINE: Kvitová ztratila se Svitolinovou první set, po ní půjde do akce i Plíšková

Kvitová patří k nejzkušenějším účastnicím Turnaje mistryň, na který se sice vrací po třech letech, ale hrát bude už pošesté a finále sezóny v roce 2011 vyhrála v tehdejším dějišti Istanbulu. V Singapuru před třemi lety hrála finále. Na Svitolinovou umí, z osmi vzájemných zápasů prohrála jediný.

Loňská semifinalistka Turnaje mistryň Plíšková musela na rozdíl od Kvitové bojovat o start v Singapuru do poslední chvíle a jistotu získala až ve středu. Otázkou je, jak zvládne zápřah posledních pěti týdnů a náročné přesuny z Číny do Moskvy a vzápětí do Singapuru. S Wozniackou má Plíšková poměr vzájemných zápasů 3:6.

Hráčky ve dvouhře tradičně čekají boje ve dvou čtyřčlenných skupinách. Z nich vždy dvě postoupí do semifinále.