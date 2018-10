TENIS ON-LINE: Výborně, Plíšková získala první set! Kvitová na úvod Turnaje mistryň prohrála

V případě prohry Plíškové asi dojde na český souboj ve skupině už v úterý a byl by to zápas o naději na postup do semifinále.

"Nebyl to rozhodně nejlepší start, ale dobré je, že se pořád můžu zlepšit. Mám pořád šanci postoupit. A kdo ví, třeba dojít někam dál," řekla Kvitová, která v Singapuru prohrála první zápas i v roce 2015 a pak postoupila až do finále.

Kvitová hraje Masters poprvé po třech letech a od začátku proti Svitolinové strádala. Ztrátu servisu z úvodní hry ještě smazala, ale podruhé přišla o podání v sedmé hře na 3:4. Na servisu se trápila a při setbolu udělala pátou dvojchybu v utkání.

Kvitová: Nemám pocit, že jsem hrála tak špatně

Ve druhé sadě měla ve třetí hře tři brejkboly, ale game nedokázala ani jednou ukončit. "Měj víru sama v sebe a přijde to. Lvice!" burcoval už tradičně kouč Jiří Vaněk, ale jeho svěřenkyně vzápětí přišla o podání. Dle nápisu na tričkách svých trenérů a rodičů "Nikdy se nevzdávej" Kvitová sice bojovala, ale na obrat neměla.

"Nemám pocit, že jsem hrála tak špatně, jak to vypadalo podle skóre. Měla jsem pár šancí při jejím podání, ale nedokázala jsem to dotáhnout. V těch chvílích servírovala fakt dobře, byla hrozně konzistentní. Nedala mi nic jen tak," řekla Kvitová.

Osmadvacetiletá Kvitová je poslední Češkou, která Turnaj mistryň vyhrála. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu uspěla v Istanbulu v roce 2011.

Plíšková pokračuje v náročném programu

Loňská semifinalistka Turnaje mistryň Plíšková musela na rozdíl od Kvitové bojovat o start v Singapuru do poslední chvíle a jistotu získala až ve středu. Otázkou je, jak zvládne zápřah posledních pěti týdnů a náročné přesuny z Číny do Moskvy a vzápětí do Singapuru. S Wozniackou má Plíšková poměr vzájemných zápasů 3:6.

Hráčky ve dvouhře tradičně čekají boje ve dvou čtyřčlenných skupinách. Z nich vždy dvě postoupí do semifinále.