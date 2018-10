Kerberová udržela naději, Stephensová si připsala druhou výhru. Melzera zastavil virus

Vítězka Wimbledonu Kerberová si jako první v utkání udržela servis a vedla 3:1. Za stavu 5:4 se Němka dostala ze stavu 0:40, odvrátila proti šampionce US Open pět brejkbolů a první set uzavřela. Ve druhém Kerberová prohrávala 0:2 a 1:3, přesto podávala za stavu 5:4 na výhru, ale radost musela odložit. Ósakaová se výrazně zlepšila a třemi hrami v řadě si vynutila třetí sadu.

V ní přišel rozhodující brejk nečekaně. Ósaková už vedla 40:15 a měla na raketě vítězný úder. Kerberová už výměnu vypouštěla, ale Japonka poslala míč přímo na ni a Němce se povedl lob. Kerberová game otočila a o svůj servis už nepřišla. Zápas vyhrála po další chybě Ósakaové za dvě a půl hodiny.

"Bylo to skvělý zápas a boj od prvního do posledního míče. Do semifinále to je ještě dlouhá cesta, ale mám výhru a ta se počítá," řekla Kerberová.

Také utkání Stephensové s Bertensovou se proměnilo v dvouapůlhodinovou bitvu. Američanka vyhrála tie break první sady 7:4, ale ve druhém setu dominovala Nizozemka. Ta ještě na začátku třetího setu vedla 2:0, ale pak začala více chybovat (celkem měla 47 nevynucených chyb) a skvěle se pohybující Stephensová získala šest ze zbylých sedmi her.

V Červené skupině tak má nejlepší pozici právě Stephensonová se dvěma výhrami. Naopak letošní vítězka US Open Ósakaová ještě neuspěla.

Jak dopadne Bílá skupina?

Ve čtvrtek se rozhodne o postupujících i v Bílé skupině, kde jsou ve hře všechny tenistky - Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Elina Svitolinová i Caroline Woznická.

Nejblíže je Ukrajinka Svitolinová, která si poradila s oběma českými soupeřkami. Po jedné výhře a jedné prohře mají na svém kontě Karolína Plíšková i Caroline Wozniacká, dvě prohry si připsala Petra Kvitová.

Melzera ve Vídni zastavil žaludeční virus

Kvůli virovým žaludečním problémům nemohl rakouský tenista Jürgen Melzer nastoupit k dnešnímu zápasu 2. kola na turnaji ve Vídni. Pro sedmatřicetiletého hráče mohl být duel proti nasazené jedničce Kevinu Andersonovi z JAR poslední v životě, neboť se rozhodl rozloučit na vídeňském turnaji se singlovou kariérou a pokračovat jen ve čtyřhře.

Melzer ve Vídni startoval na volnou kartu a v prvním kole překvapil vítězstvím nad Kanaďanem Milosem Raonicem. Místo dalšího zápasu ve Stadthalle však skončila bývalá světová osmička v nemocnici. "Je na tom opravdu špatně, ani se neudržel na nohou," řekl ředitel turnaje Herwig Straka.

Vídeňský rodák Melzer právě na turnaji v rodném městě, kde hrál letos pošestnácté, získal dva ze svých pěti titulů ve dvouhře na ATP Tour. Trofeje pozvedl nad hlavu také v Bukurešti, Memphisu a naposledy v roce 2013 ve Winston-Salemu. Jeho maximem ve dvouhře na grandslamech bylo semifinále Roland Garros 2010.

Na grandslamové tituly dosáhl Melzer ve čtyřhře. Ve dvojici s Němcem Philippem Petzschnerem vyhrál v roce 2010 Wimbledon a o rok později US Open. V roce 2011 také společně s tehdejší manželkou Ivetou Benešovou zvítězili ve smíšené čtyřhře ve Wimbledonu.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 miliónů dolarů): Červená skupina: Kerberová (1-Něm.) - Ósakaová (3-Jap.) 6:4, 5:7, 6:4 Stephensová (5-USA) - Bertensová (8-Niz.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 1. Stephensová 2 2 0 4:2 2 2. Bertensová 2 1 1 3:3 1 3. Kerberová 2 1 1 3:3 1 4. Ósakaová 2 0 2 2:4 0