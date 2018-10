Djokovič s Nadalem pod tlakem politiky. Dodrží miliónový závazek se Saúdy?

Vysoká politika si nejednou v historii přivlastnila špičkový sport a touha vládců ukazovat se po boku globálních hvězd zdaleka nevyprchala. Jejich těsná přítomnost ale samotným sportovcům ne vždy dělá dobrou reklamu a nutí je sahat si do svědomí, zda se té či oné akce zúčastnit, či nikoliv. Do podobné pasti nyní padají aktuálně dva nejlepší tenisté světa Rafael Nadal a Novak Djokovič.

Oba se spolu mají 22. prosince utkat v exhibici v Saúdské Arábii sponzorované tamními vládci, kteří jsou však po zavraždění novináře a známého kritika saúdskoarabského režimu Džamála Chášakdžího na ambasádě blízkovýchodní monarchie v Turecku pod velkým mezinárodním tlakem.

Kritici, jako například organizace Amnesty International varují, že pokud Nadal s Djokovičem na exhibici štědře dotované saúdskými milióny nastoupí, dodají tamnímu kritizovanému režimu kredibilitu.

Budou vyčkávat

Obě tenisové hvězdy na probíhajícím turnaji v Paříži připustily, že je na místě účast na již naplánované akci ještě zvážit, nicméně argumentují také tím, že zápas byl s organizátory nasmlouván dlouho dopředu.

„Zavázal jsem se k odehrání tohoto zápasu už před rokem. Je hrozné, že novinář přišel o život. Vím, že se stalo něco strašného. Sledujeme, jak se celá situace vyvine a doufám, že se věci vyjasní co nejdříve," prohlásil Nadal.

O pár hodin po něm se vyjádřil také Djokovič s tím, že duel v Saúdské Arábii už byl pevnou součástí jeho přípravy na novou sezónu.

„Nerad se jakkoliv pletu do politiky a je dost nešťastné, že jsme teď do něčeho takového oba zataženi. Jsem si vědom toho, co se stalo a je to samozřejmě velmi smutné. Vždy jsem se snažil být velmi profesionální a respektovat lidi, k nimž mám závazky. Musíme získat více informací o tom, co se děje a udělat rozumné rozhodnutí, zda je to (účast na exhibici) dobré, či nikoliv," vysvětloval Srb.

Nadal se ale nijak netajil tím, že momentálně mu hlavně leží na srdci následky katastrofálních záplav na jeho rodné Mallorce, které připravily o život třináct lidí včetně matky s dítětem, jejichž auto smetla rozvodněná řeka.

„Oba jsem znal, ona byla sestřenice mého nejlepšího kamaráda. Neštěstí se přihodilo jen šest kilometrů od mého domu. Byl jsem doma, déšť byl nekonečný a bylo hrozné, co se v okolních vesnicích stalo," smutnil aktuálně nejlepší tenista světa.