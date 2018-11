Americké béčko ve fedcupovém finále? Na Češky půjde světový supertalent i brněnská rodačka

Sestry Williamsovy, Sloane Stephensová či Madison Keysová? Nic takového. Na český tým vyrazí ve fedcupovém finále "béčková" sestava Spojených států. Že by však čekalo na Kvitovou a spol. něco jednoduchého, to ani náhodou. Danielle Collinsová, Sofia Keninová, Alison Riskeová a Nicole Melicharová vyrazí do Prahy s jediným cílem. Zaskočit favorita a vrátit se domů s titulem. "Pro mě je to ale překvapivá nominace," přiznal kapitán českého týmu Petr Pála.

Pošesté za posledních osm let budou české tenistky bojovat o fedcupový titul. Od roku 2011 se jen dvakrát radoval z triumfu jiný tým než český. O ten další bude od 10. listopadu bojovat ve vyprodané O2 areně proti Spojeným státům.

Tedy proti soupeři, s kterým má český či československý tým prudce negativní bilanci 2:12. Navíc oba poslední vzájemné střety v roce 2009 v semifinále a ve stejné fázi v loňském roce patřily zámořskému týmu, který zároveň obhajuje titul.

Že jde o střet opravdových velmocí, potvrzují i další statistiky. Spojené státy patří s osmnácti triumfy k nejúspěšnějšímu fedcupovému týmu historie, český tým je s deseti vítězstvími druhý. Ten jedenáctý může přidat právě nyní.

Český fedcupový tým bude útočit na další titul.

PRÁVO/Vlastimil Vacek

Tým kapitánky Kathy Rinaldiové si cestu do finále proklestil přes Nizozemsko (3:1) a Francii (3:2). Ve čtvrtfinále se o to postaraly Venus Williamsová, Coco Vandewegheová a Serena Williamsová, v semifinále pak kromě Vandewegheové Sloane Stephensová a Bethanie Matteková-Sandsová. Žádná z těchto tenistek do boje o titul však nezasáhne.

"Je to taková trošičku zákeřná nominace pro nás. Pokud to tak bude, tak každý včetně nás bude čekat, že vyhrajeme. Ale ten zápas bude nesmírně těžký a my se musíme připravit," říkal na tiskové konferenci Petr Pála.

A nejúspěšnější kapitán české fedcupové historie dobře ví, o čem mluví. Nic na tom nemění fakt, že jediné zkušenosti s týmovou soutěží má z Američanek Alison Riskeová, která odehrála ve Fed Cupu tři duely, pro ostatní se bude jednat o premiéru.

🇺🇸 Captain Kathy Rinaldi has named the USA team to face Czech Republic in this year's #FedCupFinal! 🇺🇸



Danielle Collins@SonyaKenin@Riske4rewards @nicole_melichar pic.twitter.com/XeqwSSvI9O — Fed Cup (@FedCup) 31. října 2018

Žebříčkovou jedničkou je 35. hráčka světa Danielle Collinsová. Čtyřiadvacetiletá tenistka zatím na svůj první turnajový triumf na okruhu čeká, vynikajícími výsledky se však letos blýskla na domácí půdě. V Indian Wells došla do osmifinále, v Miami dokonce do semifinále. Prosadit se jí zatím nedaří na grandslamech, kde nevyhrála ani zápas. S Petrou Kvitovou ani Karolínou Plíškovou se na okruhu ještě nepotkala.

Světová superstar budoucnosti?

Je jedinou hráčkou v elitní padesátce, které ještě není dvacet let. Za jeden z největších světových talentů je považována stále teprve devatenáctiletá Sofia Keninová. Její současná 48. příčka je také dosavadním maximem, odborná veřejnost však nepochybuje, že je to teprve začátek její cesty mezi nejužší světovou elitu.

Sofia Kenninová patří k největším talentům světového tenisu

Profimedia

Podobně jako Collinsová i ona sklízí největší úspěchy na domácích kurtech. V Miami se letos z kvalifikace probila až do třetího kola, stejně se jí dařilo ve Wu-chanu. Září především na US Open, kde se už dvakrát dostala do třetího kola.

A bilance s Češkami? S Kvitovou se potkala jednou. Stalo se ve třetím kole turnaje v Miami a česká hvězda to měla hodně těžké. Zvítězila až po velkém boji 3:6, 6:2, 6:4. Karolínu Plíškovou potkala dokonce dvakrát a i když nezískala ani set, o jednoduché zápasy nešlo. Ten poslední se odehrál ve třetím kole letošního US Open, kde Plíšková vyhrála 6:4, 7:6.

Nicole Melicharová (vpravo) a Květa Peschkeová mají za sebou velmi úspěšnou sezonu

Profimedia

Riskeová Plíškovou nemusí

Suverénně nejzkušenější z amerických hráček je osmadvacetiletá Alison Riskeová. Rodačka z Pittsburghu má také jako jediná fedcupové zkušenosti. Za Spojené státy nastoupila třikrát, dvakrát ve dvouhře s bilancí 1:1, jednou po boku Sereny Williamsové v sezoně 2015 v prohraném deblovém zápase.

Jejím největším letošním úspěchem je třetí kolo v Miami a čtvrtfinále na turnaji v Tokiu, kde skončila na Karolíně Plíškové. Na grandslamech se jí letos nedařilo, nejdále se dostala do druhého kola ve Wimbledonu. A moc ráda nemá ani zápasy proti Karolíně Plíškové. Prohrála s ní pět ze šesti duelů, jediného vítězství dosáhla v sezoně 2012. S Petrou Kvitovou se potkala dvakrát s nerozhodnou bilancí 1:1. Oba zápasy se však odehrály v sezoně 2013.

Životní sezonu naopak prožívá dcera českých rodičů Nicole Melicharová. Brněnská rodačka je patnáctou hráčkou deblového světového žebříčku, po boku Květy Peschkeové si letos premiérově zahrála Turnaj mistryň, s českou parťačkou neúspěšně bojovala o titul ve Wimbledonu (prohrály s párem Krejčíková, Siniaková).

"Je pro mě obrovskou poctou a privilegiem, že můžu reprezentovat Spojené státy ve fedcupovém finále. Moc se na to těším," psala na sociálních sítích tenistka, která pravidelně navštěvuje svého dědečka v Brně.

Dva ze tří deblových titulů získala letos, jeden z nich na turnaji v Praze, jak jinak než po boku Květy Peschkeové.

Danielle Collinsová je nejvýše postavenou americkou tenistkou ve výběru pro fedcupové finále

Profimedia

Český tým vyrukuje na Američanky v osvědčené sestavě Kvitová, Plíšková, Siniaková a Strýcová. "Ve finále se nám to daří, proti Američankám se nám to tolik nedaří. Nikdy jsme neprohráli v O2 areně, ale nikdy jsme Američanky neporazili. Já jsem z nominace nadšen, vážím si toho, je to pro mě nejsilnější možný tým, jaký jsem mohl postavit. Holky se nesmírně těší na fanoušky," těší Pálu.

Potvrdí české tenistky roli favoritek a připíší si šestý titul za posledních osm let?