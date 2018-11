Paříž se těší na střet titánů. Federer si poradil s Nišikorim, v boji o finále vyzve Djokoviče

Roger Federer si zajistil postup do semifinále výhrou nad Nišikorim

Srb Novak Djokovič, který se v pondělí vrátí do čela světového žebříčku, ztratil po 30 vyhraných setech sadu. Jeho nejdelší sérii bez ztráty setu v kariéře ukončil Chorvat Marin Čilič, ale na postup do semifinále to nestačilo. Djokovičovi podlehl 6:4, 2:6, 3:6.

Srbský favorit je po 21. vítězném utkání v řadě popáté v pařížském semifinále. V něm vyzve švýcarského rivala Rogera Federera, který si poradil s Nišikorim dvakrát 6:4.

Chačanov zničil Zvereva

Vítěz nedávného Kremlin Cupu v Moskvě Chačanov si poradil s turnajovou čtyřkou Němcem Alexanderem Zverevem hladce 6:1, 6:2. Dvaadvacetiletý Rus si zahraje semifinále na Masters podruhé, v srpnu v něm nestačil v Torontu na Španěla Rafaela Nadala.

Zverev si nechal v utkání ošetřovat pravé rameno, které ho prý bolí celý týden. "Mám za sebou hodiny léčby. Po včerejším zápase to večer i v noci hrozně bolelo, dneska při rozehrání taky, hlavně při podání," uvedl jednadvacetiletý Němec.

Během utkání měl krátkou debatu se soupeřem. "Říkal jsem mu, že mě bolí rameno, tak ať ten jeho strýc nebo kdo v boxu tolik nevyšiluje. Krapet to přeháněl. Byl jsem bez šance vyhrát, tak jsem mu řekl, ať to trochu zklidní," řekl Zverev.

Chačanov epizodu příliš neřešil. "Když prohráváte, mohou vás nějaký hluk nebo výkřiky ještě víc dožrat. Při zápase se emoce těžko uhlídají. Žádný problém spolu ale nemáme, všechno je v pohodě," uvedl ruský tenista.

Rakušan Oliver Marach s Chorvatem Matem Pavičem si díky postupu do semifinále zajistili, že zakončí rok na prvním místě deblového žebříčku.

Postup slaví i Muguruzaová

Garbiňe Muguruzaová uspěla na turnaji Elite Trophy v Ču-chaji v přímém duelu o postup z Kaméliové skupiny a po výhře 6:7, 6:2, 7:6 nad Anastasijí Sevastovovou se připojila k obhájkyni titulu Julii Görgesové. Německá tenistka si místo v semifinále zajistila v Růžové skupině už ve čtvrtek.

"Tohle jsou přesně ty zápasy, které se počítají. Jsou dlouhé, jsou těžké, máte proti sobě mečboly, ale neztrácíte odvahu ani nadšení. A to všechno dneska fungovalo," řekla Muguruzaová na kurtu.

Poslední volné místo v semifinále vybojovala Keysová, přestože po raketovém začátku nakonec zápas s Wang Čchiang ztratila. Zisk jednoho setu jí však v konečném účtování na postup stačil. O místo ve finále se utká s Muguruzaovou, Görgesovou čeká duel s Bartyovou.

Z Orchidejová skupiny postupuje Bartyová

Z vyrovnané Orchidejové skupiny jde dál Australanka Ashleigh Bartyová, která dnes už nehrála. Z Azalkové skupiny postoupila Američanka Madison Keysová, přestože poslední duel s domácí Wang Čchiang prohrála 6:1, 3:6, 1:6.

V závěrečném duelu Orchidejové skupiny sice zvítězila Garoline Garciaová nad Běloruskou Arynou Sabalenkovou 6:4, 6:4, postoupit do semifinále ale Francouzka mohla jen v případě, že ztratí maximálně sedm gamů. Sabalenkové by stačila i třísetová porážka, nakonec si ale podruhé za sebou zahraje semifinále Bartyová.

Druhou semifinálovou účast měla v Číně na dosah i Lotyška Sevastovová, ve třetím setu ale při svém podání promarnila tři mečboly. Španělka nakonec duel dotáhla do tie-breaku a po dvou hodinách a 45 minutách vybojovala postup.

Three match points saved ✅

A near-perfect tiebreak ✅

Next stop: the @WTAEliteTrophy semifinals ✅@GarbiMuguruza outlasts Sevastova, 6-7(4), 6-2, 7-6(1). pic.twitter.com/LWV5BPRyPy — WTA (@WTA) 2. listopadu 2018

Tenisový turnaj Elite Trophy v Ču-chaji v Číně (tvrdý povrch, dotace 2,35 miliónu dolarů): Orchidejová skupina: Garciaová (8-Fr.) - Sabalenková (3-Běl.) 6:4, 6:4 Kaméliová skupina: Muguruzaová (7-Šp.) - Sevastovová (2-Lot.) 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:1) Azalková skupina: Wang Čchiang (11-Čína) - Keysová (6-USA) 1:6, 6:3, 6:1