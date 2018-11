Nadalovy problémy jsou vážnější. Odhlásil se z Turnaje mistrů, o světové jedničce je tak jasno

Tenisový turnaj mistrů přijde letos o jednu z největších hvězd. Rafael Nadal odřekl účast na něm krátce před losováním. Španělského tenistu v Londýně na kurt nepustí problémy s břišním svalem a kotníkem a přijde tak o možnost bojovat o návrat do čela žebříčku ATP. Už nyní je proto jisté, že jako světová jednička rok uzavře Srb Novak Djokovič.

Dvaatřicetiletý Nadal je po Juanu Martínu del Potrovi druhým hráčem, kterého z prestižního turnaje pro osmičku nejlepších tenistů sezony vyřadily zdravotní potíže. Rodák z Mallorky nestihl vyléčit břišní sval, kvůli němuž se už minulý týden odhlásil z turnaje Masters v Paříži.

Na sociálních sítích Nadal navíc oznámil, že má i problémy s kotníkem a ještě dnes se podrobí operaci. "Je pravda, že už to mám delší dobu a občas mě to pobolívalo. Teď, když kvůli břichu stejně nemůžu hrát, bude čas to vyřešit a vyhnout se tak budoucím problémům," napsal Nadal.

https://www.facebook.com/Nadal/posts/10156271990216026



Argentinec Del Potro se musel startu vzdát kvůli zranění kolena a ve finálové osmičce ho nahradil Japonec Kei Nišikori. Místo Nadala nyní dostane šanci Američan John Isner, který je v žebříčku letošního roku desátý.