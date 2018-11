Kvitová ladila formu v Disneylandu s neteří. Brutální atrakce jsme vynechaly, smála se

Prozradíte, jak jste odpočívala po Turnaji mistryň v Singapuru, kde jste třikrát prohrála?

Poslední den v Singapuru už jsem se necítila dobře, pak mě dodělaly hodiny v letadle při návratu. Měla jsem bolest v krku, teploty, rýmu. Nějaká chřipka s angínou dohromady. Dostala jsem antibiotika a trávila několik dnů v posteli, což zrovna nebyl odpočinek. Ale už se cítím lépe.

Závěr minulého týdne jste prožila v Disneylandu v Paříži, pondělní dopoledne před srazem českého týmu v Jablonci při ražbě vlastní zlaté mince pro sběratelskou edici. Zvládla jste nabitý program?

S posledními dny jsem spokojená, nebyly nijak náročné. Mincovnu jsem viděla prvně v životě, bylo to obohacující. A v Disneylandu jsem si parádně vyčistila hlavu. Vyrazila jsem s neteří, Lucka Hradecká vzala dvě své neteře. Byl to takový tetinčin výlet...

Absolvovala jste i návštěvy atrakcí? Nebo jste se držela zpět?

Na několika jsem byla, ale neteři je deset let, tudíž na úplně brutální jsme nechodily. Ale i tak mi to stačilo. Nejsem kaskadér. Šlo o parádní relax, protože jsem nepřemýšlela nad sebou, ale pořád měla v hlavě malou. Nebyl prostor nic řešit.

Dodaly vám tedy poslední dny před finálovým týdnem Fed Cupu energii?

Zatím mi nepřijde, že nás čeká finále. Teprve během týdne do té atmosféry zapadnu a vše bude jako při Fed Cupu. Nicméně zatím v tom módu nejsem.

Během víkendu se kvůli zranění omluvila Karolína Plíšková. Jak jste zprávu o její absenci vstřebala?

Chvilku jsem byla překvapená, ale pak jsem si říkala, že máme tým, jaký máme. Už jsme hrály bez Karolíny v únoru a zvládly to vítězně. Máme výborný tým. Je úplně jedno, kdo nastoupí. Neřešíme individuality, ale to, abychom posbíraly tři body. O to se budeme snažit.

Představuje velký impuls pro sebevědomí unikátní bilance pěti vítězství z pěti finálových účastí v posledních sedmi letech?

Trošku mi to připomíná individuální kariéru, protože při finálových bitvách se mi docela daří. Jsem ráda, že to platí i pro Fed Cup. Navíc v Praze jsme ještě neprohrály. Je to skvělá bilance, na kterou jsem skutečně pyšná.