Krejčíková se rozmýšlela dvě hodiny. Strach? Z čeho? nebojí se deblová jednička

Když si Barbora Krejčíková na dovolené ve Spojených arabských emirátech přečetla esemesku od fedcupového kapitána Petra Pály, byla dost udivená. Vůbec totiž nepředpokládala, že by si mohla zahrát proti Američankám. Jenže Karolína Plíšková je zraněná, a tak se světová deblová jednička poprvé ocitla v české sestavě.

„Bylo to strašně příjemné, že se pan Pála ozval a chtěl mě do týmu. I když jsem musela přerušit dovolenou, na kterou jsem se těšila, tak jsem byla ráda, že jsem dostala šanci a jsem tady," říká Krejčíková.

Svůj odlet do Prahy si ale chvíli promýšlela. „Neřeknu, že jsem váhala, ale trvalo mi asi dvě hodiny, než jsem odepsala zpátky," tvrdí letošní vítězka dvou grandslamových turnajů ve čtyřhře.

„Není nejjednodušší změnit letenky a dostat se sem. Taky jsem věděla, že musím začít něco dělat, nemůžu jenom ležet na pláži a opalovat se," vypráví hráčka, která si dovolenou zpestřila i projížďkou na velbloudovi.

Krejčíková: Nepočítala jsem, že bych tu mohla být

„Přitom já vůbec nepočítala, že bych tu mohla být. Na Turnaji mistryň v Singapuru byly holky připravené, potvrdily nominaci, ale kapitánovi jsem řekla, že kdyby se cokoli změnilo, tak mi může zavolat." Teď už Krejčíková řeší převážně organizační záležitosti. „Musela jsem si koupit lodičky na banket," směje se.

O víkendu ale může jít do tuhého. Při posledních českých triumfech ve Fed Cupu proti Rusku a Francii rozhodovala až čtyřhra. Když na ni dojde i tentokrát, Krejčíková zažije hodně ostrý debut.

„Už jsme si s Katkou Siniakovou letos něčím prošly, ať už v Paříži, ve Wimbledonu nebo teď na Masters. Nervozita by rychle opadla. Bylo by to velké, ale taky hezká třešnička na konci sezony," vypadá nebojácně 22letá tenistka.

„Strach nemám. Z čeho? Máme super družstvo. Realizační tým, který se o nás dobře stará. Všechno tady funguje a záleží na nás, jak se připravíme a co o víkendu předvedeme," míní Krejčíková.