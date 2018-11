Češky mašírují k další trofeji. Půjde v neděli do akce Kvitová?

„Jsem spokojený a nadšený, jak to holky odehrály. Bára to zvládla excelentně v hlavě. Bylo tam spousta momentů, kdy to mohlo dopadnout hůř. Ale byla pořád připravená hrát a vytěžit v dané situaci, co mohla. Z její strany to bylo opravdu zkušené. Na jedničku," těšilo Pálu.

První ostrý fedcupový duel před domácím publikem si nepokazila ani 22letá Siniaková.

„Čekala jsem, že nervozita přijde, ale pořád nepřicházela. Jsme nervák při každém zápase, ale očekávala jsem to větší. Taky díky lidem jsem to dokázala dotáhnout," pochválila se vítězka nad Riskeovou, kterou nerozhodil ani fakt, že ve druhém setu za stavu 6:5 duel nedoservírovala. V tie breaku pak ale Siniaková byla suverénní (7:2).

„Někdy si Katka naloží na sebe trochu moc. Chtěla předvést výborný výkon. Žebříčkový rozdíl je sice výrazný, ale Riskeová porazila spoustu skvělých hráček, takže to byl otevřený mač a Katka v něm byla lepší," těšilo Pálu.

Český kapitán má pro neděli v záloze ještě Petru Kvitovou, která sice během týdne spíš marodila, než trénovala, ale pokud se její zdravotní stav zlepší, mohla by naskočit do hry v nedělních dvouhrách. Ať už za Siniakovou, nebo i Strýcovou.

„Neměl jsem příležitost s Péťou hovořit během zápasů. Organizoval jsem, aby se holky dostaly brzy na večeři. Tam se domluvíme, jak to bude vypadat," nepředbíhal Pála.

To americká kapitánka Kathy Rinaldi toho má na přemýšlení o trochu víc.