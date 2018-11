Změny po vzoru Davisova poháru? Šéf ITF mluvil o rozšíření Fed Cupu a finále v dubnu

"Jsme ve fázi konzultací. Je to citlivé. Pracujeme s WTA a hráčkami na něčem, co bude dobré pro ženský tenis," řekl Haggerty. Zatím se podle něj nejednalo o tom, kde by se mohl finálový turnaj Fed Cupu konat, ale variantou může být i Praha.

Mužský Davisův pohár se od příštího roku bude hrát novým systémem. Soutěž vyvrcholí turnajem pro osmnáct týmů ve druhé polovině listopadu v Madridu. Účast v něm mají jistou letošní semifinalisté z Francie, Španělska, Chorvatska a USA. Divoké karty dostaly Argentina a Velká Británie. O zbývajících dvanáct míst se bude hrát v kvalifikaci, v které se Češi o postup utkají v Ostravě s Nizozemskem.

"V Davis Cupu jsme cítili, že Madrid dává smysl. Ve Fed Cupu patrně použijeme podobný přístup. Ne najít místo, kde vytřískáte co nejvíc peněz, ale místo se správným balancem pro hráčky, fanoušky, kam se můžou dopravit," řekl Haggerty.

Český fedcupový tým (zleva): Lucie Šafářová, Barbora Krejčíková, Petr Pála, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Petra Kvitová s trojejí pro vítěze Fed Cupu 2018.

Vlastimil Vacek

K největším odpůrcům změny systému Davis Cupu patřili Češi. "Lidé mají rozdílné názory a to je správné. Každý na ně má nárok. Prošli jsme si procesem a nakonec to odsouhlasilo jednasedmdesát procent zemí," řekl Haggerty. "Připadá nám to jako dobré řešení. Budeme to samozřejmě zkoumat a učit se," dodal.

Ve Fed Cup aktuálně hraje Světovou skupinu jen osm týmů. "To prostě není dostačující. Rádi bychom expandovali na šestnáct. Dostala by se tak do hry spousta špičkových tenistek, které jsou momentálně mimo dosah finále," řekl šéf ITF.

Zásadní pro účast tenistek ve Fed Cupu je vytíženost v kalendáři. První kolo by asi zůstalo v únorovém termínu a finálový turnaj by se mohl konat už v dubnu. "Tam je prostor, může to být nejjednodušší pro hráčky. Řekl bych, že po Miami a Charlestonu a před začátkem evropské antukové sezony ve Stuttgartu. To zní jako dokonalé načasování. Rozhodnutí ale teprve musí padnout," zopakoval Haggerty, že dříve než v roce 2020 nebude případný nový model Fed Cupu platit.

Dobojováno! Kateřina Siniaková zvládla těžkou bitvu a pro Češky vybojovala vítězný bod ve finále Fed Cupu.

Vlastimil Vacek

Vedle termínu či bodů do žebříčku jsou důležité i finance. A ty se podle Haggertyho lépe seženou, když je možné akci propagovat rok dopředu. "Máte víc prize money, víc můžete předat národním svazům a ty vychovávají další generace."

Do Davis Cupu vstoupila investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého, která plánuje do soutěže vložit během 25 let tři miliardy dolarů (68 miliard korun). Na odměny hráčům ve finálovém turnaji půjde 20 milionů dolarů.