Češky po triumfu: S gratulací přispěchali Zeman i Babiš. Kam se české hvězdy chystají na dovolenou?

Český tým zdolal o víkendu Američanky 3:0 na zápasy a soutěž družstev ovládl pošesté za osm let. Závěrečný tradiční rituál focení se proto odehrál jako na drátkách. Na Novotného lávce se k překvapení turistů objevily stejně jako po titulech získaných v O2 areně v letech 2012 a 2014, jen v roce 2015 zamířily na Hradčanské náměstí, kam je tehdy přivezly nablýskané vozy Rolls-Royce.

Večer po finále začaly slavit už v šatně a poté se přesunuly do restaurace Katr a následně do baru Tretter's. "Místa byla tradiční a zase to bylo hezký. Moc mě bavilo, jak to holky oslavily. Mám největší radost, když vidím, jak si holky oslavu užívají a jsou šťastné. Mají okolo sebe tým, rodiče, přítele a kamarády," řekl Pála.

Česká tenistka Kateřina Siniaková pózovala na Novotného lávce v Praze s pohárem pro vítězky Fed Cupu

Roman Vondrouš

Hvězdou byla hrdinka Siniaková

Středem pozornosti byla autorka dvou finálových bodů Siniaková. Dvaadvacetiletá hráčka zažila oslavu fedcupového vavřínu poprvé. "Byla super. Jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí tak skvělého týmu. Bylo to něco neobvyklého," řekla Siniaková. Podařilo se jí prý odolat vábení spoluhráček. "Chtěly jsme trošku Katku zapojit do našeho picího večera, ale nepodařilo se to. Byla pevná," smála se Strýcová.

Emotivní jako celý týden byl večírek právě pro dvaatřicetiletou Strýcovou, která se rozloučila s reprezentační kariérou. "Viděla jsem lidi kolem sebe, které budu potkávat, ale takovou oslavu už s nimi nezažiju," řekla a k párty doplnila: "Byla vydařená. Tancovaly jsme, ale netáhly jsme to do pozdních ranních hodin. Já šla ve dvě," prozradila.

Petr Kvitová na Novotného lávce v Praze se spoluhráčkami (zleva) Barborou Krejčíkovou, Barborou Strýcovou, Kateřinou Siniakovou, Lucií Šafářovou, kapitánem týmu Petrem Pálou a pohárem pro vítězný tým ve Fed Cupu.

Roman Vondrouš

Kvitová: Nejbouřlivější to bylo po Německu

Jediná Kvitová absolvovala dosud všechny dýchánky na počest fedcupového triumfu. "Nejbouřlivější asi byl ten s Německem," vzpomněla na rok 2014. "Ale i tenhle byl vydařený. V Katru jsme měly nachystaný stůl s husou knedlíkem a zelím, tatarák a řízečky. Hrálo se samozřejmě We Are The Champions a náš oblíbený Parní stroj."

Kvůli hektickému programu po mečbolu v závěrečné dvouhře se ještě nestihly probrat všemi gratulacemi. "Omlouvám se, že jsem nestihla všem odepsat, protože toho bylo moc. Moc si toho cením," řekla Siniaková.

Barbora Strýcová políbila na Novotného lávce v Praze pohár pro vítězky Fed Cupu. pojedenácté v historii.

Roman Vondrouš

Gratulovali Zeman i Babiš

Hráčkám podle mluvčího týmu pogratulovali prezident republiky Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš, legendární Ivan Lendl, oštěpař Jan Železný a na sociálních sítích i Tomáš Berdych či Radek Štěpánek.

Nyní mají tenistky před sebou většinou dva týdny volna. Siniaková zamíří s přítelem do tepla na Mauricius. "Ze začátku chci úplně odpočívat. Myslím, že si to zasloužím," řekla Siniaková, která je s Krejčíkovou světovou jedničkou ve čtyřhře.

Strýcová zamíří do Rakouska do lázní a pobyt proloží pohybem - lyžováním a snowboardingem na ledovci v Söldenu. Naopak Kvitová se rozhodla nikam necestovat a vyřešit problém se zuby.

"Mám dlouho zánět v dásni a potřeboval by ven. Nebolí to, ale může to každou chvilku vypuknout. Jak říkal pan profesor Kolář, může to dělat někde neplechu. Doufejme, že bych se mohla zbavit neduhů," řekla.

Holky, BRAVO!!!

Finále jsem si užila i jako fanynka! Bohužel, kvůli zdravotnímu stavu jako televizní fanynka. I tak to ale byl skvělý zážitek.

Obrovská gratulace! pic.twitter.com/TCxj7Thg1A — Karolina Pliskova (@KaPliskova) 11. listopadu 2018

S šesti titulu nejúspěšnější fedcupový kapitán Pála se vrátí do práce a chystá se trénovat. "Týden jsem chyběl, tak musím něco dělat," řekl Pála, který má s Pavlem Víznerem centrum v Praze a působí i v Újezdu u Průhonic. Odměna ho ale čeká, právě s Víznerem dostali pozvánku na závěr Turnaje mistrů.