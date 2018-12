Top 5 zápasů roku 2018! Tenisový svět zaujaly bitvy Kvitové i Šafářové

Byl to vůbec první zápas Lucie Šafářové v nové sezoně. A hned se proměnil v obrovskou bitvu. Na úvod turnaje v Sydney totiž brněnská rodačka vyfasovala v té době dvojnásobnou grandslamovou šampionku Angelique Kerberovou.

Česká hvězda měla blizoučko k vítězství, ve druhém setu si vypracovala dva mečboly, přesto to na triumf nestačilo.

Parádní zápas výrazně ovlivnilo počasí, utkání bylo kvůli bouři hned dvakrát přerušeno. Poprvé se tak stalo v prvním setu za stavu 6:5 pro Němku, podruhé kvůli nebezpečí úderu blesku ve druhém setu.

Kerberová nakonec zdolala nejen českou bojovnici, ale i další soupeřky a celý turnaj vyhrála. "Byla to obrovská bitva. A tak je to s Lucií vždycky," říkala Němka, která o pár měsíců později ovládla Wimbledon.

Lucie Šafářová se s kariérou rozloučí shodou okolností také v Austrálii. Jejím posledním turnajem bude Australian Open 2019.

Jedno z nejcennějších vítězství, navíc nad světovou jedničkou. To vše zažila nizozemská tenistka Kiki Bertensová letos v Cincinnati. Šestadvacetiletá hráčka má za sebou životní sezonu. Před Cincinnati ovládla turnaj v Charlestonu, v Madridu skončila až ve finále na Petře Kvitové.

Životní turnaj však sehrála právě na americkém betonu. Cestou za titulem postupně vyřadila Caroline Wozniackou, Elinu Svitolinovou, v semifinále vrátila madridskou porážku Petře Kvitové a ve finále pak z pozice sedmnácté hráčky světa srazila i Halepovou.

Ve svém zatím nejdůležitějším zápase přitom byla krok od porážky. První set prohrála 2:6, ve druhém vydřela navzdory mečbolu výhru až v tiebreaku. Rozhodující sada však už patřila Nizozemce.

"Už jsem neměla síly. Vzdala jsem to, nezbyla mi žádná energie. Kiki hrála výborně a zasloužila si to," říkala po zápase rumunská světová jednička. Její přemožitelka zakončila sezonu jako světová devítka.

Že vám tato jména moc neříkají? Není divu. Ve finále turnaje v Moskvě došlo k hodně nečekanému souboji mezi 187. hráčkou světa Olgou Danilovičovou a 204. tenistkou planety domácí Anastasií Potapovovou.

Souboj dvou sedmnáctiletých tenistek nakonec po velké bitvě ovládla Srbka po setech 7:5, 6:7 a 6:4. Pro obě to bylo první finále na okruhu WTA.

Danilovičová se přitom do turnaje dostala až jako "lucky loser", cestou za svým prvním titulem vyřadila mimo jiné světovou desítku Görgesovou či Sasnovičovou.

Obě tenistky patří k očekávaným budoucím hvězdám světového tenisu. Potapovová zakončila sezonu na 93. místě, Danilovičová jako světová 110.

