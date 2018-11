Tenis ON-LINE: Federer i Djokovič jsou favorité. Dočká se Londýn hvězdného finále?

Program v londýnské hale otevře utkání hrající legendy Rogera Federera a stále teprve jednadvacetiletého Němce Alexandra Zvereva. Na svůj věk velmi stabilní Zverev, který však nedokáže předvádět svůj nejlepší tenis na těch nejdůležitějších turnajích. Proti němu šestinásobný! vítěz klání pro nejlepší hráče sezony, navíc na konci roku ve velmi dobré formě. Ve vzájemné bilanci vede Švýcar 3:2 a dle předváděné hry na londýnském turnaji bude mírným favoritem i v 37 letech.

K tomu, co předvádí po svém návratu ze zdravotních patálií Novak Djokovič, bylo už napsáno dost a dost. Nejlepší tenista současnosti potvrzuje svoji famózní formu i v Londýně, kde vyhrál s přehledem všechny své duely a cokoliv jiného než jeho vítězství by bylo obrovským šokem. Kevin Anderson se už jednou ve velkém finále se Srbem utkal a také to bylo v Londýně. Na wimbledonské trávě ale po skvostném semifinálovém obratu na Djokoviče nestačil. Přesto si letos skalp světové jedničky už připsal, na Laver cupu zvládl rozhodující set při zvláštních pravidlech poměrem 10:6. Je možné, že se něco podobného podaří Jihoafričanovi i v o hodně prestižnějším zápase? Dozvíme se od 21 hodin.