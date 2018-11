Tenisový Turnaj mistrů vyhrála senzačně mladá hvězda. Po Federerovi vyřídil Zverev i Djokoviče

V jednadvaceti letech a šesti měsících je Zverev třetím nejmladším vítězem Masters. Dříve to stihli v roce 2008 o měsíc mladší Djokovič a nejmladším králem vrcholu sezony je Australan Lleyton Hewitt, kterému v roce 2001 bylo dvacet let a osm měsíců.

Zverev kráčí ve šlépějích slavných krajanů a Turnaj mistrů ovládl jako třetí Němec v historii. Navázal na trojnásobného šampiona Borise Beckera, který naposledy zvítězil před 23 lety. Jednou trofej vybojoval Michael Stich.

Mike Bryan vyhrál popáté Turnaj mistrů, poprvé se Sockem

Americký tenista Mike Bryan vyhrál popáté Turnaj mistrů ve čtyřhře. Spolu s krajanem Johnem Sockem, jenž letos po jeho boku nahradil zraněné dvojče Boba, porazil ve finále v Londýně 5:7, 6:1, 13:11 francouzskou dvojici Nicolas Mahut, Pierre-Hugues Herbert.

Čtyřicetiletý Mike Bryan a o čtrnáct let mladší Sock tak triumfem na Turnaji mistrů korunovali skvělý společný půlrok. Dohromady se dali teprve v červnu, poté co Bob Bryan musel na operaci s kyčlí, a společně vyhráli tři nejcennější tituly, jež byly k mání. Triumfovali ve Wimbledonu, na US Open a dnes i na finále sezony ATP Tour.

Londýnský triumf bude nejspíše jejich rozlučkou, neboť od příštího roku by se k sobě měla dvojčata Bryanova vrátit.