Klapka, kamera, akce. Tenistka září nejen na kurtech, ale i ve filmu

Nejdříve dovolená po náročné sezóně a teď hurá do práce. Kdo by však čekal tvrdou tréninkovou dřinu, byl by na omylu. Dominika Cibulková vzala totiž nyní tenisovou raketu do ruky jen a jen kvůli filmu. Slovenská kráska se představí ve snímku, který mapuje kariéru dvojnásobné grandslamové vítězky Li Na.