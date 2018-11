Vtip? Amatéři testovali kurt pro finále Davis Cupu, udusávali antuku do čtyř do rána

V multifunkční aréně se ještě o víkendu hrálo ragbyové utkání mezi Francií a Argentinou, a proto organizátoři kurt dokončili až ve středu. Daviscupoví hráči mezitím trénovali na jiném místě.

Před včerejším prvním oficiálním tréninkem tak musel antukový kurt projít zátěžovým testem, o který se v noci postarali hráči místního klubu. "Nebudu lhát, nejdřív jsem si myslel, že jde o vtip," řekl francouzskému deníku L'Équipe jeden z místních tenistů Alexander Landtsheere, jenž na kurt poprvé vkročil půl hodiny před středeční půlnocí.

Spolu s kolegy udusával antuku do čtyř do rána. "To se nedalo odmítnout. Byla to pro nás čest, takovou šanci už asi nikdy mít nebudeme. Hráli bychom klidně osm hodin v kuse, kdyby to bylo třeba," řekl další z hráčů Louis Delcour.

V Lille se hrálo finále Davis Cupu už loni, tehdy však Francouzi porazili Belgii na tvrdém povrchu.

Finále zahájí duel Jérémyho Chardyho a Borny Čoriče od 14:00. Ve druhé dvouhře se v aréně se zatahovací střechou představí Jo-Wilfried Tsonga a Marin Čilič.

Finále letos poutá pozornost více než jindy, neboť se jím po více než sto letech uzavře jedna éra soutěže. Davis Cup se naposledy koná podle starého formátu, od příštího roku se bude hrát finálový turnaj pro 18 týmů v Madridu.

Zároveň půjde po letním fotbalovém mistrovství světa v Rusku o další souboj Francie a Chorvatska o velkou trofej. Favority jsou Chorvati, usilující o druhý titul v historii. Poprvé slavili v roce 2005. Chorvati se pokusí uspět i kvůli prohře v červencovém finále fotbalového šampionátu, v kterém jejich krajané podlehli Francii 2:4.

Yannick Noah, jehož od příštího roku v roli kapitána vystřídá Amélie Mauresmová, může dovést Francii k obhajobě. Vyhrát dvakrát po sobě naposledy dokázali čeští tenisté díky Tomáši Berdychovi a Radku Štěpánkovi v letech 2012 a 2013.