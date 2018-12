Zápis o kontrole byl smazán. Sereně se povolují věci, o kterých se nám ani nezdá, štve Kuzněcovovou

Serena Williamsová to v poslední době nemá jednoduché. Sotva utichla kritika na jeji hádku s rozhodčím ve finále US Open, přichází další problém, který vyvolal nevoli u soupeřek. Americká hvězda v létě neabsolvovala jednu z dopingových kontrol a antidopingová agentura jí absenci odpustila. To rozzlobilo například ruskou tenistku Světlanu Kuzněcovovou.