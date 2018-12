Na kurtech to není ono, v osobním životě ale zažívá štěstí. Český tenista bude tatínkem

Na kurtech to sice letos neprobíhalo úplně podle jeho představ, v osobním životě ale prožívá jedno z nejšťastnějších období. Brzy bude totiž otcem. Jiří Veselý se radostnou novinou pochlubil nedávno na sociálních sítích. „Maminka & Tatínek...už brzy! Náš největší životní dar a štěstí!“ napsal k fotografii.

Na ní je společně s přítelkyní Denisou, se kterou se zasnoubil letos v létě. „Potkali jsme se v restauraci v Prostějově. Byl jsem tam na obědě, a když jsem ji uviděl, věděl jsem, že je v ní něco víc než v ostatních dívkách,“ zavzpomínal před časem Veselý, jak se s partnerkou před více než čtyřmi lety seznámil.

Ta ho od té doby doprovází na turnaje. Nechyběla ani letos ve Wimbledonu, kde se Veselému podařilo dostat až do osmifinále. V něm však nestačil na Rafaela Nadala. Pětadvacetiletého Čecha během sezony trápilo několik zranění, a tak se mu nepodařilo dostat do formy, v jaké by si přál být.

Na turnajích často končil už v úvodních kolech a na okruhu ATP si letos zahrál jen jedno semifinále. Tak třeba devadesátého hráče světa narození potomka nakopne a ke svému zatím jedinému titulu na okruhu ATP přidá další a posune se i v žebříčku výš. Nejlépe v něm byl zatím na pětatřicátém místě.