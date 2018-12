Bylo to tak bolestivé. Tenisová hvězda prozradila, jak se trestala, když prohrála utkání

Sedla si k televizi a za trest se na prohrané utkání podívala. „Bylo to tak bolestivé. Jako by mě někdo bodal. Neměla jsem to vůbec ráda,“ přiznala Serena Williamsová na webu tennisworldusa.org. „Snažila jsem se pak neprohrát, abych nemusela koukat na to, jak byla soupeřka lepší,“ dodala vítězka třiadvaceti grandslamů, která by svou bohatou sbírku trofejí ráda brzy rozšířila.

Teď už jako maminka. Svůj zatím poslední titul získala loni na Australian Open, kam se chystá i příští rok. Než ale zamíří do Melbourne, zahraje si ještě letos na konci tohoto měsíce na exhibici v Abú Zabí proti sestře Venus. Loni v prosinci zde Serena Williamsová odehrála svůj první zápas po porodu.

Abú Zabí si oblíbila

Tehdy se střetla s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou a prohrála. Avšak zalíbilo se jí tady. „Loni se mi v Abú Zabí moc líbilo. Jsem nadšená, že se vrátím do tohoto krásného města, a věřím, že potěším i fanoušky. Tentokrát nastoupím proti své sestře Venus, bude to pro mě něco speciálního,“ dodala bývalá světová jednička, která má nyní hodně napilno.

Kromě rodičovských povinností a tréninků na novou sezonu se šestnáctá hráčka světa věnuje také módě. Navrhla novou kolekci své značky a v Miami otevřela vlastní obchod s oblečením, který nese název Silná. Sofistikovaná. Sexy. Serena Williamsová. „Je úžasné mít všechny mé výtvory na jednom místě,“ uzavřela úspěšná tenistka.