Supertalentovaná teenagerka chce řádit i mezi dospělými. Bude novou Serenou?

Vítězka třiadvaceti grandslamů, Serena Williamsová, je jejím velkým vzorem. Jednou by chtěla být stejně úspěšná. Nakročeno k tomu má americká teenagerka Cori Gauffová zatím skvěle. Ovládla několik juniorských prestižních turnajů a ve svých čtrnácti letech mění historii.

Letos v květnu si talentovaná Gauffová poprvé zahrála mezi dospělými. Na turnaji ITF v americkém Osprey se prokousala kvalifikací a v hlavní soutěži se dostala až do osmifinále. Poté se představila na juniorském French Open, kde drtila jednu soupeřku za druhou. Ve finále si poradila s krajankou Caty McNallyovou a stala se čtvrtou nejmladší vítězkou tohoto grandslamu.

14-year-old Cori Gauff wins Orange Bowl as youngest champion since.. https://t.co/iz5GzWiIDA pic.twitter.com/68GWW81S1n — punga007 (@punga127) 10. prosince 2018

V létě usedla na tenisový trůn a stala se nejmladší juniorskou jedničkou v historii. Na juniorském US Open skončila ve dvouhře ve čtvrtfinále, v deblu však s McNallyovou nenašly přemožitelky a radovaly se z trofeje. Další úspěch přišel před pár dny, kdy Gauffová vyhrála prestižní Orange Bowl a stala se nejmladší vítězkou od roku 2003.

„Táta mi na začátku tohoto turnaje řekl, že je to má pravděpodobně poslední akce mezi juniorkami, tak ať hraju tak, abych si to pamatovala,“ líčila Gauffová na webu ustaflorida.com. Od nové sezony už bude Gauffová objíždět jen turnaje ITF. „Chci odehrát nějaké turnaje ITF, aby se mi podařilo získat nějaké body do žebříčku a doufám, že třeba dostanu i nějaké divoké karty na turnaje WTA. Ráda bych se v příštím roce dostala mezi nejlepší stovku,“ prozradila osm set šedesátá devátá hráčka světa.