Cukroví, kapr i salát. Omezovat se nemusím, říká Kvitová před cestou do Austrálie

Dárky připraveny, cesta k rodičům naplánovaná, i sledování pohádek a pojídání vanilkových rohlíčků. Takové normální české Vánoce. Jenže už 26. prosince to pro Petru Kvitovou začne. Zatímco většina jejích spoluobčanů bude ještě rozdýchávat nálože bramborového salátu a smaženého kapra, odcestuje sedmá tenistka světového žebříčku do Austrálie k prvním turnajům nové sezony.

Minulou sezonu zakončila s nejlepším zápasovým skóre za poslední čtyři roky - 47:17. Navrch vyhrála pět turnajů: Petrohrad, Dauhá, Madrid, Praha, Birmingham. A také znovu stála za fedcupovým triumfem, i když k pražskému finále s Američankami nemohla nastoupit kvůli nemoci.

„Na ten rok budu mít nejlepší vzpomínky. Vrátila jsme se do top 10 a na mé hře jsem našla spoustu pozitivních věcí, ve kterých bych chtěla pokračovat v nové sezoně. Vážná zranění se mi vyhýbala, takže jsem spokojená," řekla Kvitová.

Petra Kvitová ovládla slavný Wimbledon v letech 2011 a 2014

Jen jako připomínka pro ty, kdo poslední dva roky strávili na jiné planetě: dvojnásobná wimbledonská vítězka utrpěla v prosinci 2016 vážné zranění levé ruky po útoku nožem při přepadení v jejím prostějovském bytě.

„I vzhledem k tomu, co se tehdy stalo, mám z té minulé sezony jen dobré pocity. Vydržím dlouhé zápasy, dokážu je otáčet. Měla jsem i utkání, které jsem perfektně odservírovala a dokázala na ně další den navázat, takže konzistence se zlepšuje," myslí si Kvitová.

Jednu kaňku na roce 2018 by ale přece jen našla a tou je grandslamová bilance. Na Australian Open a ve Wimbledonu nepřešla první kolo, v Paříži a v New Yorku skončila ve třetím.

„Do detailu jsme to neřešili, jsou to samozřejmě největší akce, ale já bych neměnila jedno grandslamové čtvrtfinále za vyhrané turnaje z první půlky roku," tvrdila nejlepší česká hráčka.

Bude hrát méně turnajů

Přesto si v následující sezoně chce dávat hodně dobrý pozor na zápasový program.

„V té první polovině roku jsem měla dost zápasů a byla jsem vyčerpaná. Nebyla jsem na to úplně zvyklá, mentálně, ani fyzicky. Na grandslamech jsem nehrála špatně, ale rozhodují maličkosti a v těch důležitých chvílích jsem to nebyla já," mínila Kvitová. „Uvidíme, jak se mi bude dařit, ale chci odehrát míň turnajů než letos."

Budování fyzického základu, ze kterého bude čerpat v roce 2019, má už za sebou. Po Fed Cupu sice ještě dva týdny bojovala s virózou, ale při pobytu v Dubaji už se začala zotavovat a následně jí trenéři Jiří Vaněk a David Vydra naordinovali drsnou fyzickou přípravu.

„Bylo to náročných 14 dnů, přišlo mi to ještě těžší než loni," oddechla si Kvitová, když pak vzala do ruky raketu.

„Trénuju ještě 23. prosince. Pak jedu na Moravu, přijede Ježíšek z Prahy... A budu si hrát na tetičku," usmívala se. „Nijak omezovat se teď nemusím, takže si dám taky kapra, salát a při sledování Popelky budu jíst cukroví..."

Na druhý svátek vánoční už ale Kvitová se svým týmem sedne do letadla a vyrazí na opačnou stranu světa.

„Brisbane, Sydney, Melbourne... Tradiční program. Ale žádné cíle ode mě neuslyšíte," zůstává radši nohama na zemi.