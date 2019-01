Česká hvězda by letos mohla usednout na trůn. Uvidíme, co s ní ale udělá manželství, říkají legendární hráčky

Nebylo to pro ně vůbec jednoduché, když měly Martina Navrátilová s Chris Evertovou pro web WTA říci, která tenistka by na konci právě začínajícího roku mohla svým kolegyním kralovat. Udrží se na trůně Simona Halepová, nebo se na pozici jedničky vrátí vítězka třiadvaceti grandslamů Serena Williamsová?

Kdepak. Sezonu jako světová jednička by mohla zakončit podle legend ženského tenisu česká hvězda, Karolína Plíšková. Šestadvacetiletá hráčka jí již jednou byla, a to v létě 2017. Na trůně strávila tehdy osm týdnů. „Kdo bude na konci roku světovou jedničkou? Opět Halepová?" zeptala se Navrátilová Evertové.

Evert and Navratilova: Who will win their maiden Grand Slam in 2019?. Please RT https://t.co/KXDEFNGwbV pic.twitter.com/4V6j3lJ5Tp — Gent News (@GentNewsCom) 2. ledna 2019

"To nevím," prohlásila Evertová s tím, že Halepová to nebude mít jednoduché a není si jistá, že sedmadvacetiletá Rumunka bude mít potřebnou sílu udržet se. „Co třeba Serena? ptala se Navrátilová dál. „Je těžké říci kdo. Moje volba je Plíšková," prohlásila a Navrátilová s ní souhlasila. „Bezpochyby na to má. Je talentovaná a má všechny potřebné zbraně," přitakala.

„U ní je to o zápalu pro hru, ve stoprocentní sebedůvěře na kurtu. V létě se vdala, tak uvidíme, co to s ní udělá. Netvrdím, že to musí být negativní věc, ale už nad životem uvažujete jako manželka," vysvětlovala Evertová a dodala, že by Plíšková mohla vyhrát i grandslam. „Když se podíváte, jak v některých zápasech hrála, nechce se věřit, že ještě nezískala grandslam. Je hráčkou, která si ho zaslouží," dodala.