Co děláš? Proč nehraješ? Tomic neskutečným úderem uzemnil Kyrgiose, nechápal ani rozhodčí

Oba dva Australané jsou považováni za tenisty s obrovským talentem. Oba dva s ním však zachází způsobem, který šokuje nejednoho odborníka. Když Kyrgiose či Tomice zápas nebaví, klidně ho odchodí, soupeř i fanoušci si od nich často vyslechnou těžko publikovatelné výrazy, na pokutách oba borci zaplatili tolik, že by z toho nejedna neziskovka vystačila pořádně dlouhou dobu.

Na exhibici před vlastními fanoušky však oba zaperlili v kladném slova smyslu. Zápas nakonec ovládl tenista s chorvatsko-bosenskými předky Tomic, když zvítězil 6:3, 6:4.

VIDEO: Nezapomenutelný moment v podání Bernarda Tomice

Způsob, jakým však proměnil mečbol, byl naprosto originální. Rodák ze Stuttgartu se chystal na závěrečný míč. Dle tradice si míčkem několikrát hodil o zem, mezitím však stihl mezi nohama poslat prakticky nepovšimnutě tenisák na Kyrgiosovu stranu.

Jednapadesátý hráč světa absolutně nereagoval, nejistě působil i hlavní rozhodčí, který až o několik sekund později prohlásil k smíchu fanoušků míček za platný, a tím pádem proměněný mečbol.

Kyrgios: Austrálie zažívá skvělé časy

Souboj obou borců byl nejen díky jejich bouřlivým povahám hodně očekáván. Jak Kyrgios, tak i Tomic se v minulosti několikrát dostali do sporů ohledně Davisova poháru a dalších ožehavých témat.

Zápas však proběhl absolutně bez konfliktů, oba tenisté si u sítě s úsměvem podali ruce. "Je skvělé, že je Bernard zpět. Vím, že si prošel složitým obdobím. Minulý rok vyhrál titul a je vidět, že si od té doby věří," vysekl nečekanou poklonu Tomicovi Kyrgios.

Tomic se mezi elitu vrátil až ze třetí stovky světového žebříčku, kdy více než se soupeři bojoval s vlastní motivací. "Vypadá výborně a je šťastný, to je to nejdůležitější. Hráč s takovým talentem by měl hrát mezi nejlepšími," pokračoval ve chvalozpěvech na svého krajana Kyrgios.

Nick Kyrgios.

Vlastimil Vacek, Právo

Jen pro vysvětlení, umpirový rozhodčí míček uznal za platný, podle oficiálních pravidel by však bod uznán být neměl, míč se totiž před úderem s největší pravděpodobností dotkl kurtu.

Kyrgios se s Tomicem zatím na okruhu v oficiálním zápase dosud nepotkal, oba však mají jistou účast na blížícím se Australian Open, kde by měli patřit k hlavním nadějím domácích fandů.

"Můžeme dokázat velké věci. Navíc je tu ještě Alex de Minaur a John Millman. Máme plno skvělých hráčů, je to skvělá doba pro australský tenis. Navíc každý z nás se prezentuje jiným herním stylem a to je jenom dobře," ladí fanoušky na první grandslamový turnaj roku Kyrgios.