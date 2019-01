Česká hvězdička smázla nebezpečnou Rusku a hurá do ledu

Parádní vstup do úvodního grandslamového turnaje sezony - Australian Open - má za sebou česká hvězdička Markéta Vondroušová. Ta musela minulou sezonu kvůli zranění ukončit už v září a vystoupení v Melbourne bylo pro ni první ostrou zkouškou. „Věděla jsem, co od soupeřky čekat, byla jsem na ni dobře připravená a hlavně jsem hrála dobře," neskrývala Vondroušová spokojenost po výhře 6:3, 6:2.

Na kurtu se česká tenistka zdržela hodinu a jedenáct minut, pak spěchala regenerovat do ledové lázně. „Hrozně jsem se na první ostrý zápas po takové době těšila, ale byla jsem i trošku nervózní. Hrát první zápas sezony a hned na grandslamu, to je fakt ostrý start," smála se již s postupem do druhého kola v kapse Vondroušová.

„Maky hrála slušně a hlavně to skvěle zvládla psychicky," pochválil svoji svěřenkyni trenér Jan Hernych. Ten teď musí vymyslet taktiku na druhé kolo, kde Vondroušovou čeká turnajová jednatřicítka Petra Martičová z Chorvatska. Na tu nemá česká tenistka zrovna dobré vzpomínky. „Dvakrát jsem s ní prohrála, tak je na čase se pokusit si s ní bilanci vylepšit," hlásí z Melbourne bojovně naladěná česká tenistka.

Po boku Barbory Strýcové nastoupí do Australian Open i ve čtyřhře.