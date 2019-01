To bylo překvapení! Nadal nachytal spícího novináře

Rafael Nadal si v prvním kole australského grandslamu hladce poradil s domácím tenistou Jamesem Duckworthem 3:0 na sety a poté se usadil do tiskového centra, aby zodpověděl případné dotazy novinářů.

„Dnes to není příliš zajímavé," utrousil směrem k dřímajícímu Italovi a gestem na něj upozorňoval jeho smějící se kolegy. „Vím, že musíš mít zavřené oči, aby ses lépe soustředil na to, co říkám," pobavil přítomné v konferenčním centru španělský tenista.

Nadal se v druhém kole Australian Open potká s dalším Australanem Matthew Ebdenem. Ze svých sedmnácti grandslamových titulů získal v Melbourne pouze jeden, a to v roce 2009.