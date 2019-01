Americká hvězda nechtěla vzpomínat na divočinu z New Yorku. Pak všechny ujistila, že není těhotná

To byl návrat! Americká tenistka Serena Williamsová předloni získala v Austrálii třiadvacátý grandslamový titul, když turnaj odehrála už jako těhotná. Teď se na první grandslamový turnaj sezony vrátila a řádila jako uragán. Tatjaně Mariaové dovolila uhrát jen dvě hry a bylo hotovo, hrálo se 49 minut. Na okruhu WTA se přitom objevila poprvé od loňského prohraného finále na US Open.

Vzpomínat na loňské září a grandslamový turnaj v New Yorku se ale americké hvězdě moc nechtělo. Tehdy podlehla emocím, nadávala rozhodčímu, dokonce ho označila za zloděje. Po utkání se pak divoce diskutovalo o koučování z tribuny, které je zakázané. Trenér Sereny Patrick Mouratoglou ovšem před Australian Open pro Reuters uvedl, že i v Melbourne budou trenéři hráčům nenápadně radit. "Bez komentáře," nechtěla jitřit emoce Williamsová po úspěšném vstupu v Melbourne.

Playing solo this time 😉 pic.twitter.com/hKa4pmTNSM — Serena Williams (@serenawilliams) 15. ledna 2019

Zápas s Mariaovou odehrála v jednodílném pastelově zeleném modelu bez rukávů s krátkými nohavicemi připomínající taneční oblečení leotard. "To je Serena-tard," komentovala další ze svých speciálních tenisových úborů. Vysvětlila, že se snaží ukázat sílu matek. "Které se zkoušejí dostat do kondice. Tak prosté to je," usmála se hráčka, která loni šokovala na Roland Garros přiléhavým "kočičím" úborem.

Serena Williamsová na ilustračním snímku z utkání US Open s Naomi Osakovou.

Usa Today Sports, Reuters

Novináře se smíchem ujistila že tentokrát není těhotná a ráda by přidala osmý titul z Australian Open a čtyřiadvacátým grandslamovým triumfem se vyrovnala Margaret Courtové. "Mám dojem, že se o ten rekord snažím už věky," řekla Williamsová.