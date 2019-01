Muguruzaová vydřela postup v Melbourne ve tři hodiny ráno

Tři hodiny a 12 minut ukazovaly hodiny v Melbourne, když byl dohrán poslední zápas dnešního programu tenisového Australian Open. Španělka Garbiňe Muguruzaová a Britka Johanna Kontaová nastoupily na kurt půl hodiny po půlnoci, vůbec nejpozději, co kdy v historii turnaje utkání v Melbourne začalo. A bojovaly téměř tři hodiny. Do třetího kola prošla Muguruzaová.

"Nebylo to ideální, to by nebylo pro nikoho. Není dobré vyvíjet fyzickou aktivitu v době, kdy se má spát. Podle mě to není zdravé a vlastně je to i docela nebezpečné," řekla Kontaová. "Ale samozřejmě jsme obě byly na stejné lodi, takže jsme se obě chtěly s takovou výzvou vypořádat," dodala po porážce 4:6, 7:6 a 5:7.

V Areně Margaret Courtové, do níž se vejde až 7500 diváků, už bylo nad ránem jen pár stovek lidí. "Vážně nemůžu věřit, že nás ve 3:15 někdo sleduje," uvedla Muguruzaová v rozhovoru na kurtu. "Přitom takový hezký zápas, škoda, že si ho lidi neužili během dne," litovala.

Garbiñe Muguruza: 'I can't believe there's people watching us at like 3.15am. I mean, who cares ☺ pic.twitter.com/xXw2ICAR4h — Mugu Dimples 🇪🇸 (@MuguDimple) 17. ledna 2019

Podle mluvčí grandslamu dostaly obě hráčky možnost odehrát zápas na kurtu číslo 3. Tam už byl program dávno ukončen, zatímco v jejich aréně ho zdržely předchozí dlouhé bitvy. Tenistky se ale zalekly předpovědi počasí s deštěm a zůstaly v Areně Margaret Courtové, protože ta má zatahovací střechu.

Až do dneška začal nejpozději zápas na Australian Open minutu před půlnocí. Loni takto pozdě rozehrály duel Elise Mertensová a Darja Gavrilovová. Ale rekordně pozdní konec to dnes nebyl. Přesně ve 4:34 ráno dohráli v roce 2008 Lleyton Hewitt a Marcos Baghdatis.

Faces in the crowd, Muguruza vs. Konta pic.twitter.com/cVp5R6Wc9Z — TENNIS.com (@Tennis) 17. ledna 2019

Na otázku, co teď Muguruzaová hodlá dělat, měla jasný plán: "Dám si snídani," řekla bývalá světová jednička. "No a pak se musím dát dohromady, byl to hodně těžký zápas," dodala tenistka, která má už dva tituly z grandslamů. V roce 2016 vyhrála Roland Garros a předloni Wimbledon. V sobotu se ve třetím kole utká se Švýcarkou Timeou Bacsinszkou.