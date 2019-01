Berdych vyhlíží bitvu s tenisovou megastar: Tyhle zápasy jsou vždy speciální

Fantastickou formu si přivezl na Australian Open Tomáš Berdych. Český tenista sice ve třetím kole v utkání proti Diegu Schwartzmanovi ztratil první set, avšak poté, co si zvykl na Argentincův styl, začal opět na kurtu zářit a po setech 5:7, 6:3, 7:5 a 6:4 postoupil do osmifinále. „Diego byl velkou výzvou. Odehrál jsem dobrý zápas,“ pochvaloval si Berdych.

Berdych se na Australian Open probil už do osmifinále

V prvním a druhém kole Australian Open si Tomáš Berdych hladce poradil se svými soupeři a neztratil ani set. Teď ve třetím kole na něj čekal hráč, s nímž se doposud nestřetl - Diego Schwartzman. A tak českému tenistovi chvíli trvalo, než přišel na to, jak proti argentinskému tenistovi hrát.

První set třiatřicetiletý Berdych prohrál, avšak pak už byl zase na kurtu ten lepší. „Diego byl velkou výzvou. Byl to další těžký soupeř. Byl velmi odlišný od těch dvou předchozích. Vůbec se to nedá srovnávat. Musel jsem si na jeho styl zvyknout. Zvládl jsem to a odehrál jsem dobrý zápas,“ cituje slova českého tenisty oficiální web Australian Open.

„V prvním setu jsem byl pasivnější. Nechal jsem mu mnoho prostoru na kurtu. Od začátku druhého setu jsem to ale dokázal změnit. Byl jsem agresivnější a vytvořil si více šancí,“ vyprávěl sedmapadesátý hráč světa, který se v osmifinále střetne buď se Španělem Rafaelem Nadalem, nebo Australanem Alexem de Minaurem.

S Nadalem se Berdych doposud střetl třiadvacetkrát, čtyřikrát bývalou světovou jedničku dokázal porazit. Zatím naposledy to bylo před čtyřmi roky právě na Australian Open. „Samozřejmě, že bych raději nastoupil proti de Minaurovi. Ale hrát s Rafou, nebo s kterýmkoliv z těch nejlepších tenistů historie, je vždy speciální tenisový den. I kvůli tomu jsem se vrátil. Zážitky z takových zápasů jsou neocenitelné,“ dodal Berdych.