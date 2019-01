Kvitová jede dál. Patrně se projevuje skvělá příprava, pochvaluje si a vyhlíží překvapení turnaje

Petra Kvitová se potřetí v kariéře dokázala probojovat do osmifinále na Australian Open. Osmadvacetiletá Češka ve třetím kole jasně přehrála Švýcarku Belindu Bencicovou 6:1, 6:4 a potvrdila, že její vynikající forma z minulého týdne, kdy ovládla turnaj v Sydney, pokračuje. „Jsem ráda, že na kurtu mohu ukázat, co jsem natrénovala,“ uvedla Kvitová na tiskové konferenci.

Skvělé výkony předvádí na začátku sezony Petra Kvitová. Minulý týden ovládla turnaj v Sydney a nyní válí i na Australian Open. Ve třetím kole si poradila se Švýcarkou Belindou Bencicovou a mohla slavit postup do osmifinále. „Patrně se projevuje skvělá příprava. Jsem ráda, že na kurtu mohu ukázat, co jsem natrénovala,“ líčila Kvitová na tiskové konferenci na oficiálním webu Australian Open.

„Jsem šťastná, že tady hraju tak dobře. Mám velkou radost, že se mi po dlouhé době podařilo postoupit do osmifinále,“ přiznala s tím, že na zdolání Bencicové bylo potřeba být dobře připravená od samého začátku. „Věděla jsem, že Belinda je nebezpečná hráčka. S tím jsem do utkání šla. Byla jsem na to připravená od prvního míčku.“

„I když jsem první set vyhrála 6:1, nepřipouštěla jsem si hladký průběh. Věděla jsem, že se dokáže zvednout,“ vyprávěla s tím, že ji hodně podržel servis. V osmifinále se Kvitová střetne s překvapením turnaje, teprve sedmnáctiletou Američankou Amandou Anisimovovou, která si na Australian Open poradila ve třetím kole s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Talentované Anisimovové nechybí sebevědomí a prohlašuje, že chce Australian Open vyhrát. S Kvitovou se střetla zatím jednou, a to loni v Indian Wells. Českou hráčku tehdy porazila, a tak je jasné, že Kvitová by jí porážku ráda nyní oplatila. „Tehdy jsem se necítila dobře, což bych tentokrát ráda změnila. Pamatuji si její agresivní hru. Její tvrdé servisy i údery od základní části,“ uzavřela šestá hráčka světa.