Ósakaová je po zvratu se Sie Šu-wej v osmifinále Australian Open

Nasazená čtyřka Naomi Ósakaová otočila zápas se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a postoupila do osmifinále Australian Open. Japonská vítězka US Open nakonec zvítězila po setech 5:7, 6:4 a 6:1. Bez problémů prošla do osmifinále další z favoritek Serena Williamsová.

Sie Šu-wej, která byla v Melbourne osmadvacátou nasazenou, už několikrát na grandslamu zaskočila favoritku. Loni na Australian Open vyřadila Garbiňe Muguruzaovou a ve Wimbledonu porazila světovou jedničku Simonu Halepovou.

Dlouho to vypadalo, že by mohla porazit i Ósakaovou. Pestrou hrou se třiatřicetiletá tenistka z Tchaj-wanu dostala do vedení 7:5 a 4:1, ale pak o dvanáct let mladší Japonka vyhrála jedenáct z následujících dvanácti her a postoupila mezi nejlepších šestnáct.

V osmifinále je i sedminásobná šampionka z Melbourne Serena Williamsová, která povolila pouhé tři hry osmnáctileté Ukrajince Dajaně Jastremské. O postup do čtvrtfinále bude hrát se světovou jedničkou Simonou Halepovou, nebo svou sestrou Venus. Z favoritek uspěla rovněž vítězka Turnaje mistryň Elina Svitolinová z Ukrajiny.