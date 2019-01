Serena Williamsová srazila světovou jedničku a jde na Plíškovou! Zverevovo prokletí pokračuje

A znovu to nevyšlo. Alexander Zverer ani na Australian Open nezlomil své grandslamové prokletí, když v osmifinále překvapivě hladce vypadl s Milosem Raonicem 1:6, 1:6, 6:7. Soupeřkou Karolíny Plíškové bude ve čtvrtfinále Serena Williamsová, která po velkém boji porazila světovou jedničku Simonu Halepovou 6:1, 4:6, 6:4. Dál jde i Naomi Ósakaová a Elina Svitolinová.

Rumunka Simona Halepová (vlevo) blahopřeje své přemožitelce Sereně Williamsové k postupu do čtvrtfinále Australian Open.

Cesta do čtvrtfinále je volná. Karolína Plíšková se raduje po výhře na Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

Marný boj s grandslamovým osudem zatím svádí vítěz Turnaje mistrů Alexander Zverev. Nezlomil ho ani na Australian Open. Hned v úvodním gamu sice přišel o servis Milos Raonic, pak však se však začal psát hořký příběh jeho soupeře. Zverev prohrál všechny tři následující gamy při svém podání a o první set přišel za 35 minut v poměru 1:6.

Trápící se svěřenec Ivana Lendla dál marně hledal cestu z krize. I ve druhém setu mohl zapomenout na svoji zbraň v podobě výborného servisu, opět třikrát přišel o podání a za 64 minut prohrával už 0:2. Za stavu 1:6 a 1:4 frustrovaný rodák z Hamburku osmi ranami zdemoloval raketu, za což si vysloužil varování od rozhodčího.

AO, osmifinále: Alexander Zverev rozbíjí raketu

Ve stopách zápasu Nadala s Berdychem pokračoval i Zverevův marný boj s Raonicem. Ve třetím setu si oba borci udrželi podání, v tie breaku však už byl lepší osmadvacetiletý rodák z Černé Hory a mohl tak slavit postup do čtvrtfinále.

Zverevovým grandslamovým maximem tak zůstává čtvrtfinále z French Open z loňského roku.

Pouille si poradil s Čoričem a jde na Raonice

Postup do čtvrtfinále slaví i Lucas Pouille, který v dramatickém zápase porazil po třech hodinách a devatenácti minutách boje Bornu Čoriče 6:7, 6:4, 7:5 a 7:6.

V boji o postup mezi nejlepší čtyři tenisty vyzve francouzský tenista Milose Raonice, který si hladce ve třech setech poradil s Alexanderem Zverevem.

Bitvu hvězd ovládla Serena Williamsová

S velkým očekáváním byl vyhlížen další osmifinálový zápas mezi úřadující světovou jedničkou Simonou Halepovou a dvaadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou Serenou Williamsovou. Z pohledu českého fanouška o to víc, že vítězka se v další zápase utká s Karolínou Plíškovou.

Do zápasu vlétla jako uragán sedmatřicetiletá Američanka. Po rozehřívacím prvním gamu, který při svém podání ztratila, už na kurtu jasně vládla. Halepové nedovolila ani jednou vyhrát si svůj servis a za 21 minut vedla 1:0 na sety.

Ve druhé sadě začala Rumunka hrát daleko agresivněji, Williamsovou nutila do pohybu a vyplácelo se jí to. Hvězdná Američanka se na vítězné míče daleko více nadřela a sadu také po 37 minutách v poměru 6:4 ztratila. Byl to zároveň vůbec první prohraný set Williamsové na turnaji.

Pravé drama se rozpoutalo ve třetím setu. Skvělý tenis a řada parádních výměn bavili fanoušky od prvního míčku. Tradičně výborně se bránící světová jednička prokládala svoji hru vítěznými míči, často se snažila narušit strojovou hru soupeřky přechody na síť. O podání však jako první přišla za stavu 3:3 právě sedmadvacetiletá rodačka z Constanty.

Halepová již nenašla odpověď, třetí set ztratila v poměru 6:4. Karolína Plíšková tak vyzve v boji o postup do semifinále Serenu Williamsovou.

Ósakaová i Keysová jsou ve čtvrtfinále

Do čtvrtfinále už postoupila Japonka Naomi Ósakaová. Loňská vítězka US Open otočila zápas s Anastasijí Sevastovovou a Lotyšku zdolala 4:6, 6:3 a 6:4. Tři sety na postup potřebovala i Ukrajinka Elina Svitolinová, která porazila 6:2, 1:6, 6:1 Američanku Madison Keysovou.

