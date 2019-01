Senzační obrat! Plíšková po výborném výkonu srazila Serenu Williamsovou a je v semifinále Australian Open

Serena Williamsová vstoupila do utkání velmi sebevědomě a od prvních míčů se snažila dostat Plíškovou do defenzivy. Kratší údery Češky trestala vítěznými míči a po svém vyhraném úvodním servisu dostala do složité situace lounskou rodačku, která o svoji první hru musela bojovat přes shodu.

Česká tenistka se však velmi rychle přizpůsobila tempu dvaadvacetinásobné grandslamové šampionky, její údery získaly na délce a razanci. Ve třetí hře Plíšková poprvé prolomila favoritce servis, následně nezaváhala na svém a šla do vedení 3:1.

Plíšková reagovala na agresivní údery sedminásobné vítězky Australian open stejnou zbraní, od základní čáry měla v této fázi utkání navrch. Prakticky bez chyb hrající Češka dostala svoji soupeřku pod tlak i páté hře, vedla už 40:0, Američanka však všechny brejkoly odvrátila a snížila na 2:3.

Šestadvacetiletou Češku neproměněné šance nerozhodily i nadále si bez jakýchkoliv problémů držela své servisy a po výhře 6:4 šla do vedení 1:0.

Vládnout začala Serena

I druhý set začal brejkovou možností pro Plíškovou, sedmatřicetiletá legenda však nebezpečí odvrátila a vedla 1:0.

Poté si obě tenistky držely servis, do problémů se v páté hře dostala Serena, které zcela odešlo první podání, Plíšková navíc agresivní hře šampionka čelila výbornou obranou. Podruhé v zápase vzala své soupeřce servis a šla do vedení 3:2.

Hned vzápětí Serena předvedla svůj nejlepší game v utkání, když údery na maximální riziko vzala čistou hrou poprvé v zápase své soupeřce servis a srovnala na 3:3.

Důležitý game odehrála česká tenistka za stavu 3:4 pro Serenu, která začínala dostávat Plíškovou pod tlak. Lounská rodačka se však i nadále mohla opřít o první podání a srovnala na 4:4.

Obrovská bitva se rozhořela o desátou hru druhého setu. Plíškovou nadále drželo podání, Serena však ještě zintenzivnila sílu svých úderů a tlačila soupeřku do defenzivy. To se jí také vyplatilo, set vyhrála 6:4 a po 1 hodině a 27 minutách vyrovnala na 1:1.

Senzační obrat české hvězdy

Proč je považována za jednu z nejlepších tenistek všech dob prokazovala Serena i dále, kdy aktivní hrou získala první hru třetího setu a šla do vedení 1:0. Do kritické situace se Plíšková dostala za stavu 1:2, kdy výborně returnující soupeřka, která čím dál tím lépe četla servis Češky, získala její servis a šla do vedení 3:1.

Tenisová legenda v této fázi utkání hrála výborný tenis. Výrazně zlepšila servis, daleko lépe returnovala a Plíškovou od základní čáry čím dál tím více přehrávala.

Když Američanka brejkla svou soupeřku i podruhé v setu a zvýšila na 5:1, zdálo se být o osudu utkání rozhodnuto.

V následující hře si při svém servisu Williamsová vypracovala mečbol, při jedné z výměn však následně podklouzla, podvrkla si kotník a o game přišla. Set se začal následně otáčet.

Plíšková si udržela servis a snížila na 3:5. Z rytmu vyvedená Američanka však čistou hrou přišla podruhé v řadě o své podání a stav byl již jen 4:5 z pohledu česká dvojky.

Plíšková měla možnost při svém podání srovnat skóre, sedminásobná vítězka Australian Open však vsadila vše na jednu kartu, výměny hrála na maximální riziko, vypracovala si další tři mečboly, ale ani to nestačilo. Plíšková aktivní hrou všechny odvrátila a vyrovnala na 5:5.

Další dva gamy už patřily české hráčce, která vyhrála i další dvě hry a slaví svůj první postup do semifinále Australian Open.