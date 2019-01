Historický moment je blízko! Dojde k ryze českému grandslamovému finále?

Ještě nikdy v historii nebyli ve finále grandslamového turnaje ve dvouhře dva čeští tenisté. Ve čtvrtek se však mohou přepisovat dějiny. Tenistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková totiž zvládly svá čtvrtfinálová utkání a postoupily do semifinále Australian Open. To si zahrají už ve čtvrtek brzy ráno našeho času. Petra Kvitová vyzve ve 4:00 překvapení turnaje Danielle Collinsovou a Karolína Plíšková v 5:30 vítězku US Open Naomi Ósakaovou. Vysílá Eurosport, on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.