5 důvodů, proč bychom se mohli dočkat českého finále na grandslamu

Parádní forma

Úvod sezony vyšel skvěle oběma tenistkám. Kvitová si dokráčela pro turnajový titul v Sydney. Ve čtvrtfinále musela projít přes světovou dvojku Němku Kerberovou. Dva dny před startem Australian Open si ve finále poradila s domácí hráčkou Ashleigh Bartyovou a stejně jako v roce 2015 mohla nad hlavu zvednout pohár.

Petra Kvitová na snímku s trofejí pro vítězku turnaje v australském Sydney.

David Moir, ČTK/AP

Turnajové vítězství si před startem prvního letošního grandslamu připsala i Karolína Plíšková. Ve finále v Brisbane otočila nepříznivý vývoj zápasu s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou a vyhrála ve třech setech. Jen pro zajímavost, ukrajinská hráčka v semifinále pokořila Naomi Ósakovou, budoucí soupeřku Karolíny v boji o finále Australian Open.

Suverénní cesta turnajem

Kvitová vstoupila do grandslamu jako turnajová osmička. Cestou do semifinále své soupeřky prakticky k ničemu nepustila, všechny zápasy zvládla ve dvou setech a svým oponentkám v pěti duelech povolila pouze 22 gemů.

Plíšková tak hladkou cestu turnajem neměla. Na druhou stranu musela porazit zvučnější tenisová jména. Před Karolínou se musely sklonit Italka Giorgiová, Španělka Muguruzaová a hlavně tenisová legenda Serena Williamsová.

Po utkání si mohla Karolína Plíšková vyslechnout od Sereny Williamsové gratulace k postupu.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Hlavní favoritky jsou pryč

Ze hry o titul už je venku několik favoritek. Světová jednička Simona Halepová ve čtvrtfinále nestačila na Williamsovou. Caroline Wozniacká skončila už ve třetím kole, kde její síly nestačily na Marii Šarapovovou.

Kerberová už je také venku, na cestu domů jí poslala Američanka Daniella Collinsová, velké překvapení turnaje a soupeřka Kvitové v boji o finále. V pavouku už tak zbyla pouze Naomi Ósaková. Karolína Plíšková s ní má pozitivní vzájemnou bilanci 2:1.

Dlouhodobý vzestup českého ženského tenisu

České tenistky dělají fanouškům radost dlouhodobě. V listopadu loňského roku vyhrály pojedenácté Fed Cup. Trofej získaly pošesté za posledních osm let.

Kvitová ani Plíšková do listopadového finále nezasáhly vinou nachlazení a zranění, o to je ale loňský triumf cennější a ukazuje na skvělý stav českého ženského tenisu.

Vítězný český tým (zleva) Lucie Šafářová, Barbora Krejčíková, nehrající kapitán Petr Pála, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Petra Kvitová.

Vlastimil Vacek, Právo

Obrovská motivace

Zisk grandslamového titulu je motivací pro každého tenistu. Pro finalistku US Open Plíškovou by to ale byl první grandslamový titul v kariéře. Kvitová by mohla po dvou triumfech ve Wimbledonu přidat třetí grandslam do sbírky. Po všem, čím si v posledních letech prošla, by to byl heroický návrat. Obě české tenistky navíc mohou myslet na to, že se stanou novou světovou jedničkou.

https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10161456633580644