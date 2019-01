Nevzdávám se, na to jsem hrdá, vyprávěla po postupu do finále talentovaná Japonka

Je jí teprve jednadvacet a už bude usilovat o zisk druhého grandslamu a o pozici světové jedničky. Naomi Ósakaová po vítězství na US Open válí nyní i na Australian Open. Japonská tenistka v semifinále porazila v Melbourne Karolínu Plíškovou po setech 6:2, 4:6 a 6:4 a ve finále vyzve další Češku Petru Kvitovou. „Bude to něco ohromujícího,“ říká Ósakaová.

Semifinálové utkání, které Naomi Ósakaová odehrála proti Karolíně Plíškové, označila česká tenistka za Japončino nejlepší v kariéře. Jednadvacetiletá Ósakaová je ale jiného názoru. „Nemyslím si, že to byl můj nejlepší zápas, co jsem kdy hrála. Z utkání si odnesu hlavně to, že se nikdy nevzdávám, a na to jsem hrdá,“ řekla Ósakaová na tiskové konferenci.

Po překvapivém vítězství loni na US Open Ósakaová hlásala, že doufá, že její kariéra nebude o jednom grandslamu. Nyní bude usilovat o druhý. „Je to neskutečné. Nemohu tomu uvěřit. Miluju grandslamy. Pro mě to jsou ty nejdůležitější turnaje. Jelikož jsou jen čtyři za rok, chci se na nich předvést co nejlépe. V každém zápase se snažím hrát, jak nejlépe umím,“ líčila Ósakaová, která by se po případném dalším vítězství posunula v žebříčku na nejvyšší pozici.

Pokud by se jí to povedlo, byla by první japonskou tenistkou v historii, která by se stala světovou jedničkou. „Určitě je to pro mě velký závazek. Lépe si počínám, když se soustředím na jeden cíl. Tím je teď vyhrát tento turnaj. S ním pak přijde i pozice jedničky,“ vysvětlovala světová čtyřka.

V sobotním finále bude její soupeřkou další Češka Petra Kvitová. „Doposud jsme spolu nehrály. Vím, že je to skvělá hráčka. Zahrát si proti ní poprvé, a to hned ve finále grandslamu, bude něco ohromujícího. Máme stejný cíl, zvítězit. Takže očekávám velmi těžký zápas,“ uzavřela talentovaná tenistka.