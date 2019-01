Kontroverzní píseň Karolína oslavuje českou tenistku. Co na to Hrdlička?

Tohle se Michalu Hrdličkovi, manželovi a manažerovi tenistky Karolíny Plíškové v jedné osobě, líbit nebude! Rodačka z Loun nedokázala v Melbourne postoupit do finále Australian Open, a otázkou je, zda jí útěchou může být alespoň písnička, kterou pro ni složil hudebník Felix Teleke.

Vysněného souboje o titul Plíšková vs. Kvitová se čeští fanoušci sice nedočkali, kontroverzní song plný dvojsmyslů by jim přesto mohl vykouzlit na tváři úsměv. „A tak chtěl bych být blízkou osobou, jít s tebou tam, kam ani trenéři nemohou a dřív, než dohoří svíčky, nasypu ti do postele míčky," zpívá se v chytlavém refrénu.

Plíšková v semifinálovém duelu nestačila na Japonku Naomi Ósakaovou a prohrála ve třech setech. To Petra Kvitová si s Američankou Danielle Rose Collinsovou poradila 2:0 na sety a může se těšit na sobotní finále. Jestli česká tenistka v boji o titul na prvním grandslamovém turnaji roku uspěje, možná se dočkáme i písně s názvem Petra.