Tenistka Kvitová vynechá Fed Cup v Ostravě

Finalistka Australian Open Petra Kvitová nebude hrát za dva týdny v utkání 1. kola Fed Cupu proti Rumunsku v Ostravě. Prozradil to manažer osmadvacetileté české tenistky Miroslav Černošek.

Informaci o absenci Kvitové Černošek sdělil serveru iDNES.cz.

Kvitová v sobotu v Melbourne podlehla ve finále úvodního grandslamu sezony 6:7, 7:5 a 4:6 Japonce Naomi Ósakaové. Týden před Australian Open vyhrála turnaj v Sydney a příští týden by měla obhajovat titul v Petrohradu. Fed Cup se hraje následující víkend 9. a 10. února.

"Týden předtím obhajuje titul v Petrohradu, týden poté v Dauhá. Podle mých informací do Petrohradu letí, takže s její účastí (v Ostravě) nepočítám ani já, ani (kapitán) Petr Pála," řekl Černošek serveru.

Na kurtu při Fed Cupu naposledy v dubnu 2018

Jedničkou českého týmu by mohla být semifinalistka Australian Open Karolína Plíšková. Rumunky mohou nasadit bývalou světovou jedničku Simonu Halepovou, oficiální nominace budou známy v průběhu příštího týdne.

Šestinásobná fedcupová šampionka Kvitová nastoupila v soutěži naposledy loni v dubnu v semifinále v Německu a dvěma výhrami pomohla k postupu do pražského finále proti USA. V něm byla členkou týmu, ale kvůli nemoci nehrála.

Podle Černoška neznamená neúčast Kvitové v utkání s Rumunskem její loučení s Fed Cupem. "Vždycky měla k Česku vztah, a když to mohla zvládnout, hrála. Není z těch, co by se omlouvaly," řekl o hráčce, jež reprezentuje od roku 2007 a v týmové soutěži vyhrála 30 ze 40 singlových zápasů.