Djokovič zatočil s Nadalem a dostal pohár od Lendla

K loňským triumfům ve Wimbledonu a US Open přidal jednatřicetiletý Srb třetí grandslamovou trofej v řadě, kterou mu předával legendární ostravský rodák Ivan Lendl. Více největších titulů na jednom místě získal pouze Nadal na Roland Garros (11) a Roger Federer ve Wimbledonu (8).

Lendl nebyl sám, kdo před finále tipoval velmi dlouhé a vyrovnané utkání. Nejspíše se nechal ovlivnit také finálovým duelem obou soupeřů z roku 2012, který se protáhl takřka na šest hodin.

Španěl Rafael Nadal s cenou pro poraženého finalistu Australian Open.

Aly Song, Reuters

Neděle ale přinesla Djokovičovu totální dominanci, výsledek 6:3, 6:2, 6:3 se zrodil za pouhých 126 minut, to i finále Kvitové s Ósakaovou bylo delší.

„Někdy mě limitují zranění a někdy výkony soupeřů jako třeba dnes večer," uznal s úsměvem porážku Nadal, který má vzájemnou bilanci s Djokovičem 25:28. Stále nad ním ale vede v počtu grandslamových titulů: Španěl jich získal 17 a je dost pravděpodobné, že na antukovém French Open svůj náskok zase zvýší.

Rozloučení Radka Štěpánka (vlevo) s kariérou po boku Novaka Djokoviče.

Vlastimil Vacek, Právo

„Já ale říkal Novakovi, že by se měl soustředit na 20 grandslamů, to je meta, kterou by klidně mohl překonat," tvrdil Radek Štěpánek, na jehož rozlučku s kariérou srbská světová jednička loni na podzim dorazila do Prahy.

„Poslední rok byl pro mě neuvěřitelně těžký. Před dvanácti měsíci jsem absolvoval operaci lokte a teď tu stojím jako šampion. Vyhrál jsem sedm zápasů v řadě a znovu mohu držet tuhle trofej, což je neuvěřitelné," vykládal Djokovič, který neopomněl zmínit ani slovenského kouče Mariána Vajdu, jenž se vrátil do jeho týmu a přispěl k jeho výsledkové rekonvalescenci.

Srbská světová jednička nyní vede před Nadalem o 2635 bodů a v pondělí načne celkově 236. týden na vrcholu žebříčku ATP. K Lendlovi mu ale ještě 34 týdnů schází.