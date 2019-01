Kvitová: Pozice jedničky? V podvědomí to je, nejvyšší cíl to ale není

Přebolela tedy už prohra ve finále Australian Open?

Po porážce to nebylo nejveselejší. Ale už je to lepší, trošku to přebolelo. Pozitivní věci převažují nad negativními. Dvě trofeje, které jsem přivezla, mluví za vše. Mám na čem stavět. Beru to hodně pozitivně. Kdyby mi to někdo řekl před odletem do Austrálie, tak to beru všemi deseti.

Vyčerpalo vás hodně australské turné?

Tři týdny, kdy jsem hrála hodně zápasů, jsem se cítila dobře. Finále bylo nejtěžší. Jsem ale unavená jen z cestování.

Vzhledem k vašemu příběhu z posledních dvou let vám triumf v Austrálii přáli nejen čeští fanoušci. Cítila jste tu podporu ze všech koutů světa?

Nechodila jsem na internet. Občas jsem viděla něco na sociálních sítích, jen sem tam se ke mně něco doneslo, ale moc toho nebylo. Já se snažila hlavně soustředit. Nevím, jestli jsem byla úplně oblíbenkyně Austrálie, když jsem ve čtvrtfinále porazila Bartyovou.

Po rozhovoru s Jimem Courierem, který vás na kurtu dohnal k slzám, se to ale změnilo ne?

On je fajn chlap, určitě mě nechtěl rozplakat, i když se mu to povedlo... Ale bylo to dobré.

Byla Japonka ve finále k poražení?

Je to taky jen člověk z masa a z kostí. Měla jsem tam šance v prvním setu, ale i v průběhu zápasu.

Stále platí, že budete si uvážlivěji vybírat turnaje a trochu proberete svůj program?

S tím, že se na turnaje musíme připravovat šest týdnů dopředu, tak s tím musíme trochu víc operovat. Je to složité, protože nikdy nevíte, jak dlouho na turnaji budete. Program přizpůsobujeme tomu, jak se momentálně cítím. To děláme i teď.

Rozhodla jste se vynechat první kolo Fed Cupu proti Rumunsku. Platí, že v případě postupu byste se zase k týmu přidala?

Nevím. Nechala bych to otevřené. Je to dlouhá doba.

Takže vaší motivací je teď být světovou jedničkou?

Už jsem k tomu měla dvakrát blízko. Někde v podvědomí to tam je. Momentálně to ale není největší cíl, který mám. Spíš se upínám na to, abych měla lepší hru. Na žebříčku se to pak promítne.