Nechutný národ! Tenistka Martincová se na Instagramu ostře pustila do ruských fanoušků

Než se pustila do ruských fanoušků, měla za sebou tři vítězná kola kvalifikace. Rodačka z Prahy hladce smetla z dvorce i favorizovanou Natalji Vichljancevovou, což se domácímu obecenstvu nejspíš nelíbilo.

„Po dnešní zkušenosti, když jsem hrála proti domácí hvězdě, jsem si opět uvědomila, jak jsme skvělej národ," napsala rodačka z Prahy. „Abych to upřesnila, ruští fanoušci dneska? V životě jsem nezažila takové ,fandění', aby za celou dobu nezatleskali ani po výborné výměně, pokud jsem ji vyhrála já," stěžuje si tenistka na hrobové ticho po vyhraných míčcích.





Ve svém komentáři Martincová zmiňuje i výkřiky mezi prvním a druhým podáním a atmosféru v Petrohradu porovnává s tou na domácím turnaji v Praze. „Když si vzpomenu na Prague Open, kde jste fandili neskutečně ale oboustranně! Dokázali ocenit i výkon druhé hráčky, jsem na vás, nás opravdu pyšná a hrdá. A dneska jsem nebojovala jen za sebe, ale za nás za všechny, jelikož se nenechám porazit tak nechutným národem," uzavírá svou nevybíravou kritiku hráčka, které aktuálně patří 181. pozice v žebříčku.

Pro Martincovou Petrohrad zřejmě není městem zaslíbeným. V roce 2017 byla během kvalifikace diskvalifikována za hrubé urážky rozhodčích. Česká tenistka se tehdy během zápasu obrátila na svou kamarádku do hlediště s dotazem, zda by mohla té rozhodčí „dát do držky", jelikož měla pocit, že ji hlavní sudí celý zápas poškozuje. K její smůle to ale slyšela česká lajnová Nikola Švárová, která neváhala a svou krajanku „udala".

Martincové se každopádně daří i v hlavní části podniku. V 1. kole si poradila s Kazaškou Julií Putincevovou a v další fázi narazí na lepší tenistku z dvojice Cibulková-Alexandrovová.