To je jako kdybych teď šel měnit Ligu mistrů, pustil se Hewitt kvůli novému formátu Davis Cupu do Piquého

Již tento víkend se rozběhne nový ročník slavného Davis Cupu, avšak v zcela jiném formátu. Čtyřiadvacet zemí bude nyní bojovat v kvalifikaci, vítězové postoupí do listopadového finále, které se bude hrát v Madridu. Systém se mnoha tenistům nelíbí a teď přišel s kritikou i kapitán Austrálie Lleyton Hewitt. „Je to postavený na hlavu,“ prohlásil dvojnásobný grandslamový vítěz.

Je to tady. Letošní ročník slavného Davis Cupu v zcela novém formátu se rozběhne již tento víkend. Čtyřiadvacet týmů bude bojovat o postup do finálového turnaje, který bude hostit v listopadu Madrid. V něm pak bude o trofej bojovat osmnáct zemí. Ke dvanácti vítězům z kvalifikace se přidá ještě dalších šest týmů. A to čtyři loňští semifinalisté, Chorvatsko, USA, Francie a Španělsko a dva týmy, Argentina a Velká Británie, které obdržely divokou kartu.

Od chvíle, kdy byl nový systém schválen, neutichá kritika. Většině hráčů se nelíbí a už dopředu oznámili, že se soutěže nebudou účastnit. Velkým kritikem je třeba legendární Roger Federer. Teď před víkendovou kvalifikací přišel se svým názorem i Lleyton Hewitt, kapitán Austrálie, která svede souboj o postup do finále s Bosnou a Hercegovinou.

Bývalá světová jednička kritizovala hlavně španělského fotbalistu Gerarda Piquého, jehož investiční skupina Kosmos nový Davis Cup zaštítila. „Je to směšné,“ prohlásil Hewitt na webu foxsports.com.au. „Naši soutěž řídí fotbalista ze Španělska. Tenisu ještě k tomu vůbec nerozumí. To je jako kdybych teď šel a začal měnit Ligu mistrů.“

„Fotbalová liga je hlavním sponzorem Davis Cupu. Je to postavený na hlavu,“ rozčiloval se dvojnásobný grandslamový vítěz. „Bude to úplně jiná soutěž. Vůbec nesouhlasím s tím mít finále na jednom místě. Myslím si, že tohohle se elitní hráči nezúčastní,“ uzavřel Hewitt, který doufá, že dojde k nějakým vylepšením formátu.