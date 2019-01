Martincová vyřadila v Petrohradu favoritku Putincevovou. Siniaková vstup nezvládla

Tenistka Tereza Martincová na halovém turnaji v Petrohradu zaskočila Julii Putincevovou a přes kazašskou soupeřku prošla do druhého kola. Na úspěšnou kvalifikaci čtyřiadvacetiletá Češka navázala vítězstvím 4:6, 6:2 a 6:2. To Kateřina Siniaková vstup do turnaje nezvládla. V 1. kole prohrála s Ysaline Bonaventureovou z Belgie 4:6 a 6:7.